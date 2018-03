Haute Cuisine-Magazine ab sofort im Austria-Kiosk erhältlich

Mit "Falstaff", "FOUR" und "WITZIGMANN" sind drei neue Publikationen im Bereich "Essen & Trinken, Gastronomie" verfügbar

Wien (OTS) - Besonders "delikate" Publikationen sind ab sofort im Austria-Kiosk verfügbar. Der von der APA-DeFacto gehostete "digitale Zeitungsstand" bietet mit drei neuen Magazinen rund um den Schwerpunkt Food und Gourmet nunmehr fast 150 österreichische und internationale Zeitungen und Zeitschriften an.

Neu hinzukommen der "Falstaff", das österreichische, acht Mal jährlich erscheinende Magazin für kulinarischen Lifestyle, alle vier Ausgaben des als "World's best Food Magazine" bekannten "FOUR" sowie das nach dem österreichischen "Koch des Jahrhunderts" Eckart Witzigmann benannten Lifestylemagazins "WITZIGMANN". Die vier FOUR-Magazine (International, UK, Deutschland und Italien) sowie WITZIGMANN stammen aus dem Verlagshaus Sloane Trading International Ltd.

Rüdiger Baumberger, Datenbank-Manager in der APA-DeFacto, findet Geschmack an den Neuzugängen: "Bei der bloßen Nennung dieser Titel läuft jedem Gourmet und Feinschmecker das Wasser im Mund zusammen. Dass wir diese absoluten Spitzenmagazine anbieten können, beweist eindrucksvoll die herausragende Stellung des Austria-Kiosk als Plattform zur elektronischen Vermarktung von Zeitungen und Magazinen."

About Austria-Kiosk:

Der Austria-Kiosk beinhaltet österreichische und internationale Zeitungen, Zeitschriften und Magazine in digitaler Form. Auf der Startseite unter www.kiosk.at findet sich eine Übersicht der angebotenen Medien. Nach einmaliger Registrierung genügt ein Klick plus Eingabe des Passworts, um die gewünschten Publikationen zu kaufen und herunterzuladen.

Rund um die Uhr erhält man hier die gewünschten Medien gebündelt auf einer Plattform und mit einem Login. Wo auch immer man gerade ist - die angebotenen Publikationen in PDF-Form können mit einem entsprechenden Reader auf PC, Mac, Laptop und Tablet oder auf jedes andere internetfähige Gerät jederzeit downgeloadet und gelesen werden.

Alle Medien sind ab dem jeweiligen Erscheinungstag 30 Tage im Austria-Kiosk verfügbar. Nach dem Kauf können Sie die Ausgaben auf Ihren Geräten bis zu fünf Mal herunterladen sowie dauerhaft abspeichern. Das Angebot im Austria-Kiosk wird laufend erweitert.

An ausgewählten Standorten steht der Austria-Kiosk als FreeLounge zum Online-Lesen ohne Registrierung zur Verfügung.

