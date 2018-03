Wlodkowski zur Agrarreform: Akzeptables Ergebnis für Österreichs Bauern

Kompromiss beim Greening erreicht

Wien (OTS) - "Grüner und fairer - so lauten die Eckpunkte der GAP-Reform. Österreichs Bauern können aufatmen, denn Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich konnte wesentliche Knackpunkte zum Vorteil unserer Bauernfamilien in den Verhandlungen lösen. So dürften die Umweltleistungen der heimischen Landwirte, auch der Biobauern, künftig als Vorleistungen für das Greening voll angerechnet werden können. Auch der Anbau von Eiweißpflanzen auf jenen Flächen, die für das Greening bereitgestellt werden müssen, konnte als Ersatz für Flächenstilllegungen erreicht werden. Zudem wird die Neuabgrenzung der Gebietskulisse der Sonstigen benachteiligten Gebiete auf 2018 verschoben und Österreich kann bis dahin die bestehende Förderung beibehalten. Auch beim Umstieg vom historischen Prämienmodell auf das Regionalmodell konnten wir eine ausreichend lange Übergangszeit erreichen", begrüßt Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, das gestern präsentierte Ergebnis der abschließenden Trilog-Verhandlungen in Luxemburg zwischen Rat, Kommission und Parlament, das erstmals beim Beschluss der EU-Agrarreform mitentscheiden konnte.

Anbau von Eiweißpflanzen auf Vorrangflächen

Österreichs Bauern brauchen für ihre unternehmerischen Entscheidungen Sicherheit, Planbarkeit und Berechenbarkeit. Knackpunkt der Trilog-Verhandlungen zur GAP-Reform war einmal mehr eine flexiblere Ausgestaltung des Greenings. Hier kommt es zu einem zweistufigen Vorgehen. 2015 sollen 5% der Fläche als ökologische Vorrangflächen genutzt werden. Danach wird evaluiert und entschieden, ob auf 7% erhöht werden soll. Dabei ist der Anbau von Eiweißpflanzen auf diesen Flächen möglich, was Österreich von Anfang an in den GAP-Verhandlungen gefordert hat. Betriebe mit weniger als 15 ha und mit mehr als 75% Dauergrünland sowie Dauerkulturen sollen von der Vorrangflächenregelung ausgenommen werden. Die Verpflichtung, mehrere Früchte anzubauen, soll erst bei 10 ha beginnen und die Umwandlung von Dauergrünland soll mit 5% begrenzt werden (Basisjahr 2012).

Top-up für Junglandwirte

Verpflichtende Extrazahlungen für Junglandwirte sind nun in der neuen GAP-Periode festgelegt. Demnach muss jedes Land Junglandwirten fünf Jahre eine Top-up-Prämie von 25% in Form von Direktzahlungen (Erste Säule) gewähren, wobei diese mit einem Lebensalter von 40 Jahren und mit einer Fläche von 90 ha begrenzt sind. Bis zu 2% des nationalen Agrarbudgets sollen dafür aufgewendet werden.

Faire Verteilung der Agrarmittel

Wie von Österreich gefordert, wurde auch die Position des aktiven Landwirts gestärkt. Es wird eine schwarze EU-Liste geben, wo genau angeführt ist, dass eben Golfplätze, Flughäfen, Eisenbahnunternehmen usw. künftig für ihre Flächen keine Agrarmittel erhalten dürfen. Darüber hinaus wurde bei der faireren Verteilung der Agrarmittel innerhalb eines Staates ein Kompromiss erreicht: Künftig wird EU-weit kein Bauer weniger als 60% des regionales Durchschnitts bekommen und keiner mehr als 30% verlieren.

Erfolg bei Abgrenzung Sonstiger benachteiligter Gebiete

Die Definition der acht biophysikalischen Kriterien als Grundlage der Abgrenzung der Sonstigen benachteiligten Gebiete wird auf 2018 verschoben. Zudem konnte die Unterstützung der Bergbauern in der bestehenden Höhe gesichert werden.

Wein: Verlängerung der Pflanzrechte erreicht

Eine ungehemmte Ausweitung der Weinflächen in der EU konnte verhindert werden. Es wurde bei den Weinpflanzrechten eine Verlängerung erreicht, und somit wird das alte System noch bis Ende 2016 gültig sein.

Rasche Umsetzung nationaler Maßnahmen gefordert

Alle Themen, die in den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU von 2014 bis 2020 eingreifen, wie etwa die Umschichtung von Geldern zwischen der Ersten und Zweiten Säule, die Verteilung der Gelder zwischen den Staaten (externe Konvergenz) sowie die Deckelung der Förderungen (Capping) sind nach wie vor Teil der Trilog-Verhandlungen in Brüssel und bleiben damit offen.

Ländliche Entwicklung gesichert

Die im Februar 2013 erfolgte Einigung über das EU-Budget für die kommenden sieben Jahre bedeutet trotz Abschlägen, dass die Ländliche Entwicklung, das Kernstück der heimischen Agrarpolitik, gesichert ist. Der Wermutstropfen dabei: Der von 50 auf 53% gestiegene EU-Kofinanzierungssatz würde allerdings für Österreichs Bauern automatisch ein Minus nach sich ziehen, befürchtet der LK-Präsident.

Aufgrund der Tatsachen, dass einerseits die zuletzt beigetretenen EU-Mitglieder ab 2014 höhere Direktzahlungen erhalten und andererseits das Gesamtbudget 2014 bis 2020 im Vergleich zur Vorperiode reduziert wurde, sinken auch die Mittel für die Erste Säule, also die Direktzahlungen und die Marktordnungsmittel für Österreichs Landwirte, von EUR 5,2 Mrd. auf 5 Mrd. zu jeweiligen Preisen für insgesamt sieben Jahre. Ein etwas weniger ausgeprägtes Minus verzeichnet auch die Zweite Säule , also die Ländliche Entwicklung. Hier verringern sich die Auszahlungen an die Bauern von EUR 4 Mrd. auf rund 3,9 Mrd. über die siebenjährige Finanzplanungsperiode zu jeweiligen Preisen gerechnet.

Anstieg des Bürokratieaufwandes droht

"Österreichs Bauern brauchen für ihre unternehmerischen Entscheidungen Sicherheit, Planbarkeit und Berechenbarkeit. Daher begrüßen wir einen erfolgreichen Abschluss der GAP-Reform. Bei der Umsetzung der neuen Agrarpolitik ist mehr denn je darauf zu achten, dass diese nicht zu neuer Bürokratie und Auflagen führt. Ganz im Gegenteil, es muss eine Vereinfachung das übergeordnete Ziel sein, zumal die Landwirte und die Agrarverwaltung hier bereits absolut an der Grenze des Machbaren agieren", betont Wlodkowski.

"Wir haben stets betont, dass auch die Landwirtschaft ihren Beitrag zu einem sparsamen EU-Haushalt leisten wird. Damit aber unsere Bauern nicht durch verringerte Mittel in der Ersten Säule, durch weniger Gelder in der Zweiten Säule und durch die sinkende Kofinanzierung dreifach verlieren, brauchen wir einen Ausgleich von Verlusten aus nationalen Haushaltsmitteln. Die Umsetzung der Agrarreform stellt für Österreichs Bauern und die Landwirtschaftskammern eine überaus große Herausforderung dar, verbunden mit einem enorm hohen Arbeitsaufwand. Die bäuerliche Interessenvertretung erwartet daher vom Landwirtschaftsministerium eine rasche Klärung der vertraglichen Zusammenarbeit bezüglich Beratung und Förderungsabwicklung", stellt Wlodkowski fest. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer Österreich

Ludmilla Herzog, MAS,

Tel.: +43/1/53441-8522

mailto: l.herzog @ lk-oe.at

www.lk-oe.at