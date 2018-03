Innovative Schulprojekte zur Bewegungsförderung in Volksschulen

Volksbank Wien prämiert Sieger des Schulförderpreises 2013

Wien (OTS) - In Kooperation mit dem Wiener Stadtschulrat setzt die Volksbank Wien auch dieses Jahr ein weiteres Zeichen zur Förderung einer gesunden, aktiven Lebensweise von Kindern: die Initiative "Schulförderpreis 2013" gilt der Bewegungsförderung an Volksschulen.

Eine unabhängige Fachjury mit Vertretern des Stadtschulrats, des Elternvereins und aus dem Sportbereich wählte aus zahlreichen Einsendungen die diesjährigen Sieger: den Hauptpreis in der Höhe von 1500,- Euro teilten sich die Volksschule Prandaugasse mit dem Projekt "Turntage" und die Kreativschule Lernwerkstatt Regenbogen im 23. Bezirk mit dem Projekt "Bewegter Mathematikunterricht". Zusätzlich freute sich die PVS St. Franziskus Apostelgasse über die Verleihung des Innovationspreises im Wert von 300,- Euro für das Projekt "Mission X".

Vorstandsdirektor der Volksbank Wien AG, Wolfgang Layr: "Wir engagieren uns seit vielen Jahren für die Bewegungsförderung von Kindern, um ihre individuellen Talente und Interessen besonders in Verbindung mit Sport aktiv zu verfolgen."

Siegerprojekt 1: "Turntage"

Einmal pro Woche baut die Projektkoordinatorin mit ihrer Klasse diverse Stationen im Turnsaal auf, die den ganzen Tag von den folgenden Klassen genutzt werden. Ziel ist einerseits die Nutzung der Geräte, wechselnde Übungen und andererseits eine hohe Bewegungsintensität der SchülerInnen vor allem, um deren allgemeine sportliche Grundlagen zu stärken. So werden viele neue Bewegungs- und daher Körpererfahrungen gesammelt.

Siegerprojekt 2: "Bewegter Mathematikunterricht"

Mathematikunterricht einmal anders - Mengen und geometrische Formen werden mit Material erfahrbar gemacht. Zahlen werden als Kulturprodukte mit Bezug zur Umwelt vermittelt. Die Kinder werden beim Rechnenlernen nicht bei ihren natürlichen Bewegungen eingeschränkt, sondern lernen Zahlen und Rechnen in Beziehung zu ihrem Tun zu erleben.

Innovationspreis: "Mission X"

Mission X ist ein Projekt in Zusammenarbeit mit der NASA. Das Programm heißt "train like an astronaut". Jede Woche gibt es neue Übungen, wobei die Kernmuskulatur, die Wendigkeit, das Gleichgewicht etc. trainiert werden. Ebenfalls einbezogen wird die Ernährung. Ziel ist es die Bewegungsfreude zu steigern, Übergewicht zu vermeiden und Ernährungsbewusstsein zu schaffen.

