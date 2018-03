AK Treibstoffpreis-Analyse: Sprit schlägt sich teuer zu Buche 1

Große Preisunterschiede zwischen Westen und Osten - Kräftiger Aufschlag bei Autobahntankstellen

Wien (OTS) - Tanken bleibt teuer. Das zeigt die AK Treibstoffpreis-Analyse bei 1.561 Tankstellen in Österreich. "Obwohl die Preise im Jahresvergleich minimal gesunken sind, kann nicht von einer Entspannung die Rede sein", sagt AK Energie-Experte Dominik Pezenka. Reichten im Sommer 2010 noch 90 Euro für eine Fahrt von Wien nach Venedig und retour (1.200 Kilometer), geht es sich jetzt nur mehr bis Udine und zurück (1.000 Kilometer) aus.

Im Jahresabstand sanken die Treibstoffpreise zwar leicht - Diesel minus 0,9 Prozent, Super minus 1,1 Prozent, aber die Preise bleiben auf einem hohen Niveau. Im Vergleich zum Sommer 2010 ist der Preis für Diesel um 19,3 Prozent gestiegen, der Preis für Euro-super um 15,6 Prozent. "Eine Tankfüllung Diesel mit 60 Liter kostet jetzt um 13 Euro mehr als noch im Juni vor drei Jahren", rechnet Pezenka vor.

Der Länder-Vergleich zeigt ein deutliches West-Ost-Gefälle. In Vorarlberg zahlen die AutofahrerInnen im Durchschnitt sechs Cent pro Liter mehr für Eurosuper und Diesel als im günstigsten Bundesland Oberösterreich. In Tirol ist Sprit um rund fünf Cent teurer als in Oberösterreich. Auch die Steiermark ist noch "relativ günstig".

In den benachbarten Grenzregionen ist Sprit fast überall teurer als in Österreich. Die Durchschnittspreise in den EU-Nachbarstaaten und wichtigsten Urlaubsländern laut EU-Erhebung (Stand 17.6.2013):

Österreich: Diesel 1,335 Euro; Eurosuper 1,390 Euro

Deutschland: Diesel 1,391 Euro; Eurosuper 1,588 Euro

Griechenland: Diesel 1,367 Euro; Eurosuper 1,687 Euro

Italien: Diesel 1,622 Euro; Eurosuper 1,731 Euro

Slowakei: Diesel 1,365 Euro; Eurosuper 1,478 Euro

Slowenien: Diesel 1,345 Euro; Eurosuper 1,484 Euro

Spanien: Diesel 1,326 Euro; Eurosuper 1,424 Euro

Tschechien: Diesel 1,391 Euro; Eurosuper 1,401 Euro

Ungarn: Diesel 1,435 Euro; Eurosuper 1,427 Euro

Weiterhin saftig ist der Aufschlag bei Autobahntankstellen: Diesel kostet auf Autobah-nen im Durchschnitt um 13,3 Prozent mehr als bei Straßentankstellen, Eurosuper um 10,7 Prozent. Pezenka rät daher: "Am besten ist es, bereits vor der Fahrt die Tankstopps einzuplanen und wenn möglich, Autobahntankstellen zu meiden. So fährt man günstiger." Und: Alle untersuchten Autobahntankstellen entlang der Westautobahn (A1) und Südau-tobahn (A2) verlangten zum Erhebungszeitpunkt exakt denselben Preis!

