AK-Präsident Kalliauer: "Väter haben ein Recht auf Zeit mit ihren Kindern!"

Informationsoffensive "Echte Männer gehen in Karenz" in Linz

Linz (OTS) - Kinderbetreuung ist immer noch Frauensache: Von allen Elternteilen, die in Oberösterreich derzeit Kindergeld beziehen, ist im Schnitt nur jeder 27. ein Mann (Stand: März 2013). Beim Info- und Beratungstag rund ums Thema Väterkarenz in der AK Linz machten AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek Vätern Mut, ihr Recht auf Zeit mit ihrem Nachwuchs einzufordern.

Nur 3,7 Prozent aller Kindergeldbezieher/-innen in Oberösterreich sind Männer. Gehen Männer in Karenz, tun sie dies meist nur für kurze Zeit: Den höchsten Männeranteil gibt es bei den Kinderbetreuungsgeldvarianten 15+3 (dabei bezieht die Frau 15 und der Mann drei Monate lang das Kinderbetreuungsgeld) und bei den Varianten 12+2 und dem einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeldmodell, bei denen die Väter jeweils für zwei Monate Kinderbetreuungsgeld beziehen.

Ein Grund, warum Männer nach wie vor selten oder nur für kurze Zeit in Karenz gehen, ist der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern. Bei Vollzeitbeschäftigung verdienen Männer in Oberösterreich im Schnitt immer noch 27 Prozent mehr als Frauen (Quelle: AK-Frauenmonitor 2013). Somit können oder wollen es sich Familien schlichtweg nicht leisten, auf das Einkommen des Mannes zu verzichten. Allerdings gibt es mit dem einkommensabhängigen Kindergeldbetreuungsmodell für Männer die Möglichkeit, zwei Monate lang 80 Prozent ihres Einkommens, das sie vor Antritt der Karenz hatten, zu bekommen.

Daneben befürchten viele Männer, von ihrer Arbeitgeberin / ihrem Arbeitgeber diskriminiert oder gekündigt zu werden, wenn sie den Wunsch äußern, in Karenz zu gehen. Rechtlich ist die Lage allerdings eindeutig. "Eltern, auch Väter, haben das Recht, in Karenz zu gehen. Für Männer gelten die gleichen Diskriminierungsverbote wie für Frauen", beruhigt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer verunsicherte Väter. Väter, die Karenz in Anspruch nehmen, dürfen weder gekündigt noch entlassen werden. Dieser Schutz fängt frühestens vier Monate vor Beginn der Karenz (aber erst nach der Geburt des Kindes) an und hört vier Wochen nach dem Ende der Karenz auf. Die Arbeitgeberin / Der Arbeitgeber muss karenzierte Mitarbeiter/-innen während ihrer beruflichen Auszeit über wichtige Betriebsgeschehnisse, betriebliche Umstrukturierungen und/oder Weiterbildungsmaßnahmen informieren.

Auch nach der Frist, in dem der Kündigungs- und Entlassungsschutz wirksam ist, ist jede Benachteiligung am Arbeitsplatz (wie eine verschlechternde Versetzung) aufgrund der Inanspruchnahme einer Väterkarenz gesetzlich verboten. "Wird ein Arbeitnehmer in seinem Job diskriminiert, weil er in Karenz war oder in Karenz gehen möchte, kann und sollte er sich unbedingt rechtlich dagegen wehren und sofort die Arbeiterkammer einschalten", empfiehlt Kalliauer.

Dass es - vor allem in der Privatwirtschaft - immer noch zu Anfeindungen gegenüber Männern kommt, die sich eine Auszeit nehmen, um Zeit mit ihrem Nachwuchs zu verbringen, ist für Kalliauer vollkommen unverständlich. Von Väterkarenz profitieren nicht nur die Familien, sondern auch die Betriebe. "Karenzväter kehren meist motiviert und gestärkt mit sozialen Kompetenzen zurück in ihren Beruf und sind häufig auch loyalere Mitarbeiter", sagt Kalliauer. Ein weiterer Positiveffekt: Übernimmt der Partner einen Teil der Kindererziehung, können auch Frauen wieder früher ins Berufsleben einsteigen.

Damit mehr Väter Lust bekommen, sich eine berufliche Auszeit für die Kindererziehung zu nehmen, und damit Karenzväter bald nicht mehr als Exoten gelten, unterstützt die AK die Forderung von Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek, den Papamonat auch in der Privatwirtschaft einzuführen. Bei dieser Väter-Frühkarenz, die bereits seit 2010 im öffentlichen Dienst möglich ist, haben frisch gebackene Väter Anspruch auf maximal vier Wochen "Urlaub" in den beiden Monaten nach der Geburt des Kindes. Die Finanzierung des Papamonats auch in der Privatwirtschaft kann problemlos sichergestellt werden: Man müsste nur einen Monat des Kindergeldbezugs "nach vorne ziehen" und ermöglichen, dass der Vater parallel zum Wochengeld der Mutter schon einen Monat lang das Kindergeld beziehen kann. Weil der Anspruch dann am Ende um einen Monat gekürzt würde - ob vom Vater oder Mutter müsste ausverhandelt werden - ist das Modell kostenneutral.

"Ich wünsche mir, dass im Jahr 2015 ein Fünftel aller Väter in Karenz geht", so Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Informationsveranstaltung in Linz.

