FP-Stefan: Viel Lärm um nichts bei Demokratiereform

Regierungsvorschlag für Demokratiereform zur Aufwertung des Volksbegehrens ist reine Augenauswischerei

Wien (OTS) - "Der Verdacht lag nahe, dass SPÖ und ÖVP nur Gesetzeskosmetik betreiben wollen, um die Bevölkerung zu beruhigen, ohne allerdings wirklich Zugeständnisse zu machen", ärgerte sich der freiheitliche Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan.

Die geplante Unterstützerquote von 10% der Wahlberechtigten, was in Zahlen ca. 650.000 Unterstützer bedeuten würde, und 15% bei Verfassungsgesetzen, das würde beinahe eine Million Unterstützer bedeuten, zeige, dass man eine Beschäftigung mit Volksbegehren nicht wirklich ernsthaft in Betracht ziehe. Wollte man Volksbegehren wirklich aufwerten, müsste eine Beteiligungsquote in einer Größenordnung liegen, die wirklich real erreichbar sein könne. Die im Kompromiss der Oppositionsparteien vorgeschlagenen 4% wären eine Größenordnung, die es gerechterweise ermögliche, dass jede Interessensgruppe österreichischer Bürger ein Volksbegehren ins Leben rufen könne, das zum Erfolg führen könne, auch wenn keine Massenpartei dahinter stehe.

Die 10%, bzw. 15%, Beteiligung zeigten jedoch, dass SPÖ und ÖVP nur dann Volksbegehren weiterbehandeln wollten, wenn sie von politisch genehmen Gruppen mit Unterstützung zumindest einer der Regierungsparteien initiiert würden.

Auch die Schaffung von Tabuthemen mache deutlich, dass den Regierungsparteien daran liege, die Bürger weiterhin nicht in ihren demokratischen Möglichkeiten nur ansatzweise dem Nationalrat gleichzustellen. Hier gewinne man eine Vorstellung, wie sehr SPÖ und ÖVP die Meinung der Wähler fürchten müssen, weil sie dadurch ihre Machstellung und Eigeninteressen den Bürgern gegenüber gefährdet sähen.

Dass auch die Grünen der Idee von der echten Aufwertung von Volksbegehren in den Rücken fielen, wäre zwar zu erwarten gewesen, wenn man die normale Verhaltensweise der Grünen auf allen politischen Ebenen nachverfolge, es würde aber doch enttäuschen. Hier könnte natürlich der Eindruck entstehen, dass ein Zusammenhang mit der plötzlichen Ermöglichung des Fraktionsstatus für die Grünen im Bundesrat durch die Regierungsparteien bestehe.

Die Vorstellungen der FPÖ für die Weiterentwicklung der Direkten Demokratie wären in Wahrheit ganz andere. Daher wäre schon die vor einiger Zeit erzielte Einigung der Opposition ein Kompromissvorschlag gewesen. So würde die FPÖ eine echte verpflichtende Volksabstimmung als Ergebnis eines erfolgreichen Volksbegehrens und die Möglichkeit der Vetovolksabstimmung bei bereits erfolgten Gesetzesbeschlüssen befürworten, da dies, im Gegensatz zur unverbindlichen Volksbefragung auch rechtlich bindend wäre.

Der vorliegende Vorschlag würde die Bezeichnung Reform nicht verdienen, viel Lärm um nichts also.

" Die FPÖ steht zur Idee der direkten Demokratie und der ehrlichen Einbindung der Bevölkerung in politische Prozesse. Dazu passt es nicht, der Bevölkerung zu misstrauen, in dem man durch massive Themeneinschränkungen Tabuzonen errichtet und extrem hohe Zustimmungserfordernisse etabliert ", schloss Stefan.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at