Neue Abteilung für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie im St. Josef-Krankenhaus Wien.

Wien (OTS) - Anfang Juli eröffnet im St. Josef-Krankenhaus Wien eine eigene Abteilung für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie unter der Leitung von Prim. Dr. Boris Todoroff.

Die Abteilung übersiedelt vom Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern ins St. Josef-Krankenhaus. Hintergrund der Übersiedelung ist die Bündelung der Kompetenzen sowie der Ausbau der Schwerpunkte innerhalb der Vinzenz Gruppe, der beide Krankenhäuser angehören. "Das Leistungsspektrum von Prim. Dr. Todoroff und seinem Team ergänzt das bisherige plastisch-chirurgische Angebot und den onkologischen Schwerpunkt im St. Josef-Krankenhaus in idealer Weise", so Dr. Ulrich Schmidbauer, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor im St. Josef-Krankenhaus.

Das Einsatzgebiet der Plastischen und Rekonstruktiven Chirurgie im St. Josef-Krankenhaus ist breit gefächert und umfasst unter anderem die operative Behandlung von Haut- und Weichteiltumoren sowie die gesamte Handchirurgie. Im Rahmen der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit im Brustgesundheitszentrum leistet die Abteilung einen wichtigen Beitrag. Auch im Darmgesundheitszentrum ist die plastische Chirurgie integriert und unterstützt bei Defektdeckungen und Rekonstruktionen im Beckenboden- und Bauchdeckenbereich.

"Meistens geht es in der Plastischen Chirurgie nicht um einen rein ästhetischen Eingriff, sondern um eine notwendige Operation nach einer Erkrankung, wie zum Beispiel Brustkrebs", erklärt Primarius Todoroff. "Die Komponenten Ästhetik und die Rekonstruktive Chirurgie sollen allerdings nicht getrennt werden. Eine gut gemachte Rekonstruktion soll nicht nur funktionell, sondern auch ansehnlich sein", so Todoroff weiter.

Die Abteilung verfügt zudem über ein eigenes Wundheilungszentrum. In der Nachsorge von Wunden erzielt die interprofessionelle Zusammenarbeit optimale Ergebnisse.

