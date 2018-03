EANS-Kapitalmarktinformation: Raiffeisen Bank International AG / Rechtsänderung zu anderen Wertpapieren als Aktien

Die Raiffeisen Bank International AG gibt hiermit die Änderung der Endgültigen Bedingungen folgender Anleihe bekannt:

Raiffeisen Bank International Autoswitch-Anleihe

2012-2016/PP/Serie 68

AT000B012927

Die Endgültigen Bedingungen der genannten Anleihe werden in Punkt 4.7.3. und Punkt B.15. hinsichtlich der Angaben zur Verzinsung wie folgt richtig gestellt, sodass dieser Satz nunmehr lautet wie folgt:

"Die Verzinsung der Schuldverschreibungen erfolgt grundsätzlich während der gesamten Laufzeit vierteljährlich variabel mit dem 2,25-fachen (3-Monats-EUR-EURIBOR-Reuters) in % p.a. vom Nennwert. Der Mindestzinssatz in jeder Zinsenlaufperiode beträgt 0,50% p.a. vom Nennwert. Wird jedoch an einem Zinssatzfestsetzungstag erstmalig festgestellt, dass der 3-Monats-EUR-EURIBOR-Reuters in % p.a. einen Wert von gleich oder größer 1% beträgt, erfolgt ab der nächsten Zinsenlaufperiode die weitere Verzinsung der Schuldverschreibungen für die gesamte restliche Laufzeit vierteljährlich mit einem fixen Zinssatz von 3,50% p.a. vom Nennwert."

