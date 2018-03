Der Preis ist heiß! - Am 26.06 wurden die glücklichen Gewinner/innen der Jungschar- und Minilotterie ermittelt

Wien (OTS) - Die 7. Jungschar- und Minilotterie ist vollbracht:

Tausende fleißige Losverkäufer/innen haben ihre Gruppenkassa aufbessern und auch einen beträchtlichen Betrag für die Projekte in der Bundeszusammenarbeit der Katholischen Jungschar einnehmen können. Die offizielle Ziehung erfolgte am 26. Juni 2013, unter notarieller Aufsicht in den Räumen der Österreichischen Lotterien, die Ziehungsliste wird auf der Homepage www.jungschar.at und im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht.

Als Hauptpreise winken Gutscheine für einen Urlaub in Österreich und Aufenthalte in einem Thermenresort für die ganze Familie. Außerdem gibt es noch Preise in Form von Gutscheinen von GEA und Libro, Bücher des Wiener Dom-Verlags als auch Süßes von Manner und Kinderrechte-Kalender zu gewinnen. Zudem gilt für jedes Los, welches nicht als Haupt, Waren- oder Serientreffer gezogen wurde, dass es in einem Weltladen gegen eine Fairetta Schokolade eingetauscht werden kann. Aber Achtung: Alle Gewinne können nur bis 30. August eingetauscht werden!

Jungscharkinder, Ministrantinnen und Ministranten haben die Lose in den Pfarren zum Verkauf angeboten. Bald geht es auf ins wohlverdiente Sommerlager, wo vielleicht schon die eine oder andere Aktion durch den Erlös finanziert werden kann.

"Es ist jedes Jahr wieder eine Freude zu sehen, wie sehr sich die Jungscharkinder für ihre Sache einsetzen und unermüdlich Lose verkaufen. Außerdem danken wir allen sehr herzlich, die uns mit ihrem Beitrag durch den Loskauf ihre Unterstützung geschenkt haben. Neben dem finanziellen Aspekt hat die Lotterie auch einen hohen symbolischen Wert, nämlich als Anerkennung der Arbeit von über 12.000 ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter", resümiert Sigrid Kickingereder, Bundesvorsitzende der Katholischen Jungschar Österreichs.

Informationen zur Lotterie: http://www.jungschar.at/index.php?id=70

Rückfragen & Kontakt:

Mag. a Linda Kreuzer

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Gesellschaftspolitik

Telefon: +43/1/481 09 97-15

Mobil: +43 676 88 011 1000

linda.kreuzer @ kath.jungschar.at