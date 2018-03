Buchvorstellung - Männer haben keine Depressionen, sie bringen sich höchstens um

Wien (OTS) - Dieser Männerratgeber ist kürzlich im Herder Verlag erschienen und wurde sogar per Lizenz nach Südkorea verkauft. Mit der provokanten Aussage will der Autor darauf aufmerksam machen, dass viele erfolgreiche Männer zumindest Selbstmord auf Raten betreiben, wenn sie sich dauernd überfordern und ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten des Jobs vernachlässigen.

"Kein Mensch weiß, wie es mir wirklich geht....."

So beginnen viele Leidensgeschichten von Männern. Erfolgreich und in der Außenwahrnehmung und Selbsteinschätzung noch immer das starke Geschlecht, leiden immer mehr Männer an Depressionen oder Burnout. Im Gegensatz zu Frauen holen sie sich viel seltener Hilfe und Unterstützung. Gottfried Huemer weiß wovon er spricht: Seine erfolgreiche Karriere als Autohändler führte zu einem Zusammenbruch und einer radikalen Lebenswende. Seit zehn Jahren coacht er Männer mit Depressionen. Er ist Vizepräsident der ÖGL (Österreichische Gesellschaft für Lebensberatung) und leitet in Österreich ein anerkanntes Erwachsenenbildungsinstitut (www.instituthuemer.at). In seinem neuen Buch schildert er, wie das Streben nach Erfolg, Macht, Geld und Anerkennung Männer antreibt - und überfordert. Aus eigener Erfahrung hat er einen Blick für Männer, die das Gefühl für sich selbst verlieren und in eine Depression als Endstation der Entfremdung von eigenen Bedürfnissen rutschen. Oft ist es ein "Selbstmord auf Raten", am Ende ist der Leidensdruck dramatisch.

Wie verhalten sich Männer bei Depressionen? Warum wird ihr Leiden nicht erkannt? Welche Wege gibt es aus der Sackgasse? Der Autor zeigt anhand zahlreicher Fallbeispiele, wie Männer aus diesem Karussell aussteigen können, wenn ihr Leben aus dem Ruder läuft. Konkrete Anleitung zur Selbsthilfe für Betroffene und Angehörige machen dieses Buch zu einem praktischen Männerratgeber.

Der Autor steht für Interviews zur Verfügung. Männer haben keine Depressionen... Ein Präventionsbuch "nur" für Männer Kart., 180 Seiten EUR 14,99/ EUR [A] 15,40 / SFr 21.90 ISBN 978-3-451-61189-6 Kreuz 201 http://kreuz-Link

Rückfragen & Kontakt:

Gottfried Huemer

Institut Huemer GmbH

Lindacherstr. 10, 4663 Laakirchen

Mobil: 06763186601

huemer @ instituthuemer.at

www.instituthuemer.at

http://www.zeittherapeut.com