VSG Direkt hat ihre Geschäftsleitung neu organisiert: Gründer Helmut Moser legt Geschäftsführung in die Hände seines Sohnes Michael

Brunn a. Geb (OTS) - Die letzten beiden Jahre wurde die VSG Direkt (www.vsgdirekt.at), der Direktmarketing-Spezialist mit Sitz in Brunn am Gebirge, von Vater und Sohn gelenkt. Nun tritt VSG-Gründer und Geschäftsführer Helmut Moser (59) mit 1. Juli 2013 aus dem operativen Geschäft zurück und überlässt seinem Sohn, Michael Moser (31), die Geschäftsleitung. Helmut Moser bleibt weiterhin Gesellschafter und Miteigentümer von VSG Direkt.

VSG-Unternehmensgründer Helmut Moser übergibt nach fast einem Vierteljahrhundert Aufbauarbeit ein wohl bestelltes Haus. Der "Entrepreneur mit Leib und Seele" und wichtige Wegbereiter der österreichischen Direkt-Marketing-Branche entschloss sich, künftig mehr Zeit der Familie zu widmen und sich aus dem operativen Geschäft von VSG Direkt zurück zu ziehen. Sohn Michael Moser, selbst seit bereits mehr als zehn Jahren im Unternehmen tätig, weiß die gestellten Weichen zu schätzen: "Ich möchte meinem Vater sehr herzlich für die vergangene Zeit danken, in der es gelungen ist, viel von dem in langen Jahren erworbenen Know-how, aber auch viel vom richtigen G'spür mit ihm zu teilen. Jetzt wollen wir die personelle Entwicklung in unserem Unternehmen bestmöglich für die Interessen unserer Kunden nutzen."

Dazu gehört auch die Verstärkung des VSG-Führungsteams durch Jürgen Moik (46), der bereits seit März 2013 als Vertriebsdirektor tätig ist. Der Leobersdorfer bringt reichlich Erfahrung für seine neue Aufgabe mit: Seine berufliche Laufbahn startete Moik als Vertriebs- und Filialleiter der Firma Rank Xerox/MultiCopy. Bevor er zu VSG Direkt wechselte, war der gelernte Elektrotechniker bei der Océ-Österreich GmbH als Vertriebsdirektor und Prokurist in der Geschäftsleitung tätig. Die technisch und marketingversierten Stärken von Michael Moser sowie das Vertriebs-Know-how von Jürgen Moik ergänzen sich optimal im Interesse des Unternehmens und der VSG Direkt-Kunden.

VSG Direkt auch als Online-Shop

Seit der Firmengründung - VSG Direkt feiert im nächsten Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum - durchlief die Direktmarketing-Branche sehr viel an technologischem Wandel. Das blieb nicht ohne Auswirkungen auf das Unternehmen. In den letzten Jahren wurde die VSG-Druckstraße auf den neuesten Stand der Technik aufgerüstet und ermöglicht dadurch Farbdruck im High-Quality-Bereich.

Jüngster Neuzugang im Angebotsportfolio von VSG Direkt ist der Online-Druckshop Printstone (www.printstone.at). Von allgemeinen Drucksorten wie Visitenkarten über Großformatdruck wie Keilrahmen und Roll-Ups bis hin zu Broschüren und Bücher findet man hier ein breites Angebot. Dieses wird laufend optimiert und erweitert, so bietet der Experte in Sachen Druckmanagement demnächst auch ein Komplett-Paket für Messestände an. "An der zukünftigen Entwicklung unseres Unternehmens wird diese Form des hocheffizienten, digitalen Bestell-und Produktionsservices maßgeblichen Anteil haben", schließt Michael Moser.

Über VSG Direkt

Marktkommunikation auf direktem Weg - das ist seit knapp 25 Jahren das Kerngeschäft von VSG Direkt (www.vsgdirekt.at) mit Sitz in Brunn am Gebirge. In der Welt der personalisierten Direktsendungen und des optimierten Versand-Services konnte der 1989 gegründete Betrieb seinen Ruf als langjähriger Partner großer Business-Marken sowie als verlässlicher Dienstleister für Non Profit-Unternehmen festigen. Unter der Sub-Marke dialog2web (www.dialog2web.at) etablierte VSG Direkt 2010 erstmals medienübergreifende Angebote für personalisierte, crossmediale Kampagnen. 2012 hat VSG Direkt als postzertifizierter Lettershop über 50 Millionen Briefsendungen versandt.

