ORF stellt Falschmeldungen des VÖP richtig

Wien (OTS) - Bedauerlicherweise verbreitet der VÖP einmal mehr Falschmeldungen über den ORF und unterliegt in seiner Argumentation einigen grundlegenden Missverständnissen, stellt ORF-Unternehmenssprecher Mag. Martin Biedermann klar:

-- VÖP-Behauptung: Gebührenanstieg über Inflationsrate:

Das Gegenteil ist der Fall. Dieser ORF-Anteil wurde in den vergangenen 30 Jahren nie vollständig an die Inflation angepasst. Die Inflation seit 1984 betrug rund 85 %. Das pro Monat und Teilnehmer dem ORF zufließende Programmentgelt ist zwischen 1984 und 2012 aber nur um 74,14 % (von EUR 10,21 auf EUR 17,78) gestiegen. Die Nutzung der ORF-Programme wurde für den Einzelnen in den vergangenen rund 30 Jahren real sogar günstiger. Der ORF erhält nur 66 % jener Mittel, die unter dem Titel Rundfunkgebühr eingehoben werden.

-- VÖP-Behauptung: ORF-Finanzstärke verhindert fairen Wettbewerb in Österreich:

Das ist unrichtig: Nicht der ORF verhindert fairen Wettbewerb, sondern insbesondere deutsche Privatsender, die sich in Österreich ein "Austria" oder "Österreich" an den Namen dranhängen.

Diese deutschen Privatsender sind darüber hinaus die nach Marktanteilen und Werbeumsatz gewichtigsten VÖP-Mitglieder (Seven-One-Media-Gruppe).

Nicht die Stärke des ORF ist das ungewöhnliche am österreichischen TV-Markt, sondern die Tatsache, dass ca. 50 % des Seher- und auch des Werbemarkts ins Ausland gehen.

Der ORF hat nach wie vor eine starke Marktposition mit einem Marktanteil zwischen 35 und 40 %, das ist aber durchaus innerhalb der Bandbreite, in der sich auch andere öffentlich-rechtliche Sender in Europa bewegen. Das Ungewöhnliche am österreichischen TV-Markt ist die hohe Konkurrenz durch deutsche Sender und deren Werbefenster in Österreich.

-- VÖP-Behauptung: ORF verfügt über dreifache Finanz-Ausstattung von allen Privatsendern:

Auch das ist falsch: Die angeblich "österreichischen" Privatsender der Seven-One-Gruppe, aber auch die RTL-Vermarkter in Österreich ziehen inzwischen deutlich mehr Werbegeld nach Deutschland ab, als der ORF in Österreich erwirtschaftet.

Die Werbefenster sind es, die sowohl dem ORF als auch den "echten" österreichischen Privatsendern zu schaffen machen und den österreichischen TV-Markt mit Preisdumping und Abzug von Werbe-Etats "aussaugen".

-- VÖP-Behauptung: ORF im EU-Vergleich international am besten ausgestattet:

Auch hier wird falsch argumentiert, nämlich dass ein Großteil der Lizenzen sich preismäßig an der Einwohnerzahl orientiere, geht vollkommen an der Realität vorbei: Von der gesamten Information über jegliche Eigenproduktion bis zur Übertragung von Events aus den Bereichen Kultur bis Sport sind die Produktionskosten vollkommen unabhängig von der Einwohnerzahl, sie kosten gleich viel, egal ob fünfhunderttausend oder fünf Millionen Menschen zusehen.

Das Gebührenaufkommen pro Kopf liegt zudem in Österreich deutlich unter vergleichbaren Ländern wie Deutschland oder der Schweiz.

-- VÖP-Behauptung: ORF von Einsparungen weit entfernt:

Das Gegenteil ist der Fall: Der ORF hat in den vergangenen Jahren ein umfassendes Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm umgesetzt. In den vergangenen Jahren wurden rund 600 Dienstposten abgebaut, das sind rund 15 % der Belegschaft. Allein seit 2009 wurden 60,9 Millionen Euro beim Personalaufwand und 33,1 Millionen Euro bei den Sachkosten eingespart. Parallel dazu hat der ORF sein öffentlich-rechtliches Leistungsangebot nachhaltig ausgeweitet: Die Spartenkanäle ORF III Kultur und Information sowie ORF SPORT + sind gestartet, zusätzliche österreichische Filme und Serien sowie Kultur-und Regionalprogramme wurden produziert, die TVthek ging online, ORF eins und ORF 2 sind auch in HDTV gestartet, der barrierefreie Zugang zu den ORF-Programmen wurde ausgebaut und vieles mehr. Das heißt: der ORF ist schlanker und effizienter geworden und hat gleichzeitig seinen Programm-Output erhöht.

-- VÖP-Behauptung: ORF kauft alle Toprechte auf und verhindert Chancen der anderen Marktteilnehmer:

Diese Behauptung ist unwahr: Gerade im Sportbereich wurde der ORF in jüngerer Vergangenheit mehrfach von Privatsendern überboten (Champions League, WM-Qualifikationsspiele auswärts, Teile der Olympischen Winterspiele).

Im Bereich fiktionaler Einkaufsprogramme, also Filme und Serien, gibt es praktisch kein einziges Programm, das nicht auch auf den angeblich "österreichischen" Privatsendern ProSieben Austria, Sat.1 Österreich oder auf den von der IP Österreich vermarkteten Sendern der RTL-Gruppe zu sehen ist. Im Bereich der eigenproduzierten Unterhaltungs-Events oder auch der fiktionalen Eigenproduktionen steht es jedem Privatsender frei, jegliche Lizenz zu kaufen, jegliche Show und jegliche Serie zu produzieren. Das passiert nicht, weil die Deckungsbeiträge am kleinen Markt Österreich zu gering sind. Das dem ORF vorzuwerfen, ist absurd. Wenn der ORF kein "Braunschlag", kein "Dancing Stars", keine "große Chance", kein "Schnell ermittelt" produzieren würde, gäbe es hierzulande in diesen Genres ausschließlich deutsches Programm.

-- Dass nun der VÖP bzw. einzelne Mitglieder Krokodilstränen über den österreichischen TV-Markt vergießen, den sie gutteils selbst zu dem gemacht haben, was er jetzt ist, nämlich ein zartes Pflänzchen, das bedroht ist von internationalen Playern und deren Senderfamilien, und das Gefahr läuft, von den Werbefenstern erdrückt zu werden, entbehrt nicht eines gewissen Zynismus. Den ORF dafür verantwortlich zu machen, entbehrt allerdings jeder Grundlage, das ist jedem klar, der Marktanteilszahlen lesen kann.

-- Das Faktum, dass der österreichische TV-Markt inzwischen von deutschen Sendern maßgeblich dominiert wird, lässt sich nicht ändern (und Herr Breitenecker, der Chef-Vermarkter von ProSiebenSat1 Österreich, will das sicher auch nicht ändern). Also will man den ORF in eine elitäre Nische drängen, um den österreichischen Privatsendern mehr Platz zu machen. Das werden wir nicht zulassen und es wäre auch ganz sicher nicht im Interesse der österreichischen Gebührenzahler, denn nur der ORF gewährleistet in diesem international umkämpften Markt Identität und Vielfalt. Und die Versorgung mit österreichischem Content - und zwar für alle: für alte und für junge, für Kultur-Interessierte und Unterhaltungs-Affine, für Informations-Interessierte und für Sportfans - denn sie alle zahlen Gebühren.

