Jetzt anmelden: Kostenfreies Lesetraining für Wiener Schüler

Dreiwöchiger Sommerkurs am WIFI zur Steigerung der Lesekompetenz - Einladung an alle Wiener Schulen - Jank: Wollen jungen Wienern besseren Start ins Berufsleben ermöglichen

Wien (OTS) - "Wir wollen möglichst vielen Wiener Schülern helfen, dass sie ihre Lesekenntnisse in den Ferien aufbessern und dann mit neuem Mut in das nächste Schuljahr starten", erklärt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, das Ziel des vom WIFI betreuten Sommerkurses "Besser lesen - mehr verstehen". Der Kurs richtet sich an Wiener Schüler der 8. Schulstufe, die ihre Lesekenntnisse während der Sommerferien verbessern möchten. Der Sommerkurs wird Lesekompetenz auf spielerische Art vermitteln und weiterentwickeln. Der Kurs wurde von der Wirtschaftskammer Wien als Reaktion auf die schlechten Ergebnisse des jüngsten Wiener Lesetests ins Leben gerufen. "Damit reagieren wir rasch und unbürokratisch auf einen groben Missstand. Denn Schüler müssen nach der Pflichtschule Lesen, Schreiben und Rechnen können. Das ist Grundvoraussetzung, um im Berufsleben Fuß zu fassen", sagt Jank, die in einem Brief an die Wiener Schuldirektoren um aktive Kommunikation des Sommerkurses in den Schulen gebeten hat.

WK Wien hilft Risikoschülern

Vielen Eltern fällt die Unterstützung der Kinder beim Lernen schwer -dies ist in den Sommerferien doppelt problematisch. Oftmals sind die Gründe dafür knappe finanzielle Ressourcen, mangelnde Zeit oder fehlende muttersprachliche Deutschkenntnisse. Speziell in diesen Fällen soll der kostenfreie Sommerkurs im WIFI helfen, der vom 12. bis 29. August (jeweils dreimal die Woche von 9 bis 13 Uhr) stattfindet. "Seit Jahren wird über Probleme, Fehler und Reformen im Schulsystem gesprochen. Wenn es der Politik nicht gelingt, effektive Reformen umzusetzen, müssen wir selbst Maßnahmen setzen. Denn die Wirtschaft braucht gut ausgebildete junge Menschen und jeder junge Wiener muss eine faire Chance auf einen guten Start ins Berufsleben bekommen", sagt Jank. Laut Wiener Lesetest hat jeder vierte Schüler der 8. Schulstufe gravierende Probleme mit dem Lesen.

Der Kurs im Überblick

Der Kurs ist für Jugendliche der 8. Schulstufe konzipiert.

Ziel: Jugendliche können besser lesen und haben mehr Motivation und Freude

Inhalt: Abbau von Lesehemmungen, Erweiterung des Wortschatzes, Erkennen von Wesentlichem, rationeller lesen, Satzbau und Satzgrammatik, Umgang mit verschiedenen Lesestilen, Kurs funktioniert nach praxiserprobten Methoden aus Skandinavien

12. bis 29. August; jeweils Mo., Mi., Do. von 9 bis 13 Uhr; Kursort:

WIFI der Wirtschaftskammer Wien, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien. Detailinformationen unter www.wifiwien.at/022213 - telefonische Anmeldung unter 01/47677-5555; Buchungsnummer: 02221013

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Martin Sattler

Presse & Medienmanagement

Tel.: 01 51450-1314

martin.sattler @ wkw.at

http://www.wko.at/wien