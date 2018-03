Abschluss eines erfolgreichen prima la musica-Jahres

Preisträgerkonzert im Landeskonservatorium

Feldkirch (OTS/VLK) - Das prima la musica-Jahr 2013 war für Vorarlbergs musikalischen Nachwuchs wieder höchst erfolgreich. Abgeschlossen wurde das Wettbewerbsjahr mit dem traditionellen Bundespreisträgerkonzert und der Ehrung der jungen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger am vergangenen Dienstag (25. Juni) im Festsaal des Landeskonservatoriums in Feldkirch.

Jedes Jahr unterrichten rund 530 Lehrkräfte an 18 Musikschulen in Vorarlberg rund 14.000 Musikschülerinnen und Musikschüler, informierte Landesrat Harald Sonderegger bei der Abschlussveranstaltung in Feldkirch: "Durch Wettbewerbe wie prima la musica wird uns jedes Jahr aufs Neue bestätigt, was für ein flächendeckendes Angebot und ein enormes musikalisches Potential in Vorarlberg zu finden ist."

Rund 270 Kinder und Jugendliche haben am Vorarlberger Landeswettbewerb im März in Feldkirch teilgenommen, 68 von ihnen vertraten Vorarlberg beim Bundeswettbewerb Ende Mai in Sterzing/Südtirol. Die hervorragenden Leistungen der Vorarlberger Musiktalente wurden von der Jury mit 13 Ersten Preisen, 23 Zweiten Preisen und zehn Dritten Preisen belohnt. Beim Abschlusskonzert präsentierten die jungen Talente nochmals auf höchstem musikalischem Niveau Werke aus ihrem Wettbewerbsprogramm.

