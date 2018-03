Bioethikkommission beschließt Stellungnahme zur Forschung an nicht einwilligungsfähigen Personen

Wien (OTS) - Die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt hat in ihrer letzten Sitzung der sechsten Amtsperiode am 3. Juni 2013 eine Stellungnahme zur Forschung an nicht einwilligungsfähigen Personen verabschiedet und diese nun veröffentlicht.

Die Bioethikkommission führt darin aus, dass die medizinische Forschung Unverzichtbares zur Weiterentwicklung neuer diagnostischer Verfahren und neuer Therapien für alle Menschen leiste. Neue Methoden und therapeutische Verfahren müssten jedoch vor ihrer konkreten Anwendung immer systematisch erforscht werden. Dies finde in Form klinischer Prüfungen statt und ist notwendig, um Verträglichkeit, Sicherheit und Wirksamkeit der neuen oder verbesserten Behandlungsmaßnahmen zu bestätigen.

Grundsätzliche Voraussetzung für die Durchführung jedes Forschungsprojektes ist die informierte Einwilligung nach detaillierter Aufklärung der Teilnehmenden. Fehlt jedoch die grundsätzliche Zustimmungsfähigkeit - wie bei der Gruppe der nicht einwilligungsfähigen Personen (das betrifft v.a. Kinder, Notfallpatienten, Intensivpatienten sowie Menschen, die an Demenzerkrankungen leiden) -, kann ein Forschungsvorhaben in Österreich derzeit nur dann durchgeführt werden, wenn entsprechende Voraussetzungen gegeben sind. Die bestehende gesetzliche Lage in Österreich stellt sich dafür jedoch zu "zersplittert" und unübersichtlich dar.

Da der Ausschluss bestimmter Personengruppen vom wissenschaftlichen Fortschritt den bioethischen Prinzipien von Benefizienz, Nichtschaden und Gerechtigkeit widerspricht, fordert die Bioethikkommission, nicht einwilligungsfähige Personen nach eingehender Risikobewertung der betreffenden Forschungsprojekte unter bestimmten Voraussetzungen (dazu zählt etwa die Befassung der zuständigen Ethikkommission) einzubeziehen.

In ihrer Stellungnahme

- stellt die Bioethikkommission einen Katalog von Interventionen vor, die mit keinem oder minimalem Risiko sowie mit keiner oder minimaler Belastung für die Prüfungsteilnehmer verbunden sind,

- fordert die Bioethikkommission, die Freigabe der "gruppennützigen" Forschung für alle nicht einwilligungsfähigen Patientengruppen grundsätzlich zuzulassen, wobei sich der Begriff der "Gruppennützigkeit" sowohl auf die Patienten- als auch auf die Altersgruppe bezieht,

- fordert die Bioethikkommission, dass bei Forschung an temporär nicht einwilligungsfähigen Personen die Regelung eines Verzichts auf informierte Einwilligung auch auf klinische Studien außerhalb der Sondergesetze (wie Arzneimittel- und Medizinproduktegesetz) erstreckt und die Verwendung von bereits erhobenen Daten ermöglicht wird.

Die Stellungnahme ist auf der Homepage der Bioethikkommission unter

http://www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=51902

abrufbar.

