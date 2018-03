Tier- und umweltfreundlich grillen als gesunde Alternative

Verein PFOTENHILFE empfiehlt Buch "Vegetarisch grillen"

Wien (OTS) - Mit Beginn des Sommers ist nun auch die diesjährige Grillsaison gestartet. Dabei hat jeder seine eigenen Vorlieben, was auf den Grill kommt. Zu den herkömmlichen Fleischgerichten wie Spieß und Cevapcici gibt es jedoch zahlreiche, genauso gut schmeckende aber weniger bekannte Alternativen. Mehr Abwechslung in den Grillabend bringen ausgefallene Gerichte wie gegrillte Melanzani, Ananas-Steaks oder Mozzarella-Törtchen. Diese tierfreundlichen Speisen stehen den Grillklassikern geschmacklich in nichts nach und helfen zusätzlich, ein bisschen Tierleid zu verhindern.

Wer gerne einige dieser tierfreundlichen Alternativen ausprobieren möchte, dem empfiehlt der Verein PFOTENHILFE das Buch "Vegetarisch grillen", erschienen im Pala-Verlag. Ob Vegetarier oder nicht, hier findet jeder Grillbegeisterte neue abwechslungsreiche Ideen. "Die Rezepte reichen von vegetarischen Spießen und Bratlingen über Aufstriche und Saucen bis zu außergewöhnlichen Kreationen wie Currybananen mit Schokocreme." erklärt Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE.

Neben einer Vielzahl an Rezepten bietet das 160 Seiten umfassende Buch auch Tipps zu Grillgeräten, selbst gebauten Grillern und ähnlichen nützlichen Themen rund um das Thema Grillen.

Wer neugierig geworden ist, kann bis 8. Juli 2013 eine E-Mail mit Name und Adresse an den Verein PFOTENHILFE, info @ pfotenhilfe.org, schreiben. Unter allen Einsendungen wird einmal das Buch "Vegetarisch grillen" verlost.

Rückfragen & Kontakt:

Sonja Weinand, Vereinssprecherin Verein PFOTENHILFE, sonja.weinand @ pfotenhilfe.org Tel.: 01 / 892 23 77 www.pfotenhilfe.org