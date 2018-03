Sima: Wiens Hochwasserschutz funktioniert!

Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen für Wien um 31 Millionen Euro

Wien (OTS) - Kaum ist das Rekordhochwasser 2013 vorbei, drohen in vielen Gebieten Österreichs dieser Tage erneut Überflutungen. "Dank der zahlreich gesetzten Hochwasserschutzmaßannahmen hat Wien sämtliche Hochwasserereignisse gut überstanden. Wien lehnt sich aber nicht zurück, sondern investiert bis 2015 noch in weitere Projekte wie den Hafenumschließungsdamm Albern und die Aufhöhung des Alberner Hauptdammes", stellt Umweltstadträtin Ulli Sima im heutigen Landtag einmal mehr klar. Darüberhinaus wurde in der Landesregierung vom 11. Juni beschlossen, den Hochwasserschutz entlang der Donau noch weiter zu verbessern, Wien investiert dazu 31 Mio. Euro, die Hälfte kommt aus Bundesmitteln. Damit kann Wien u.a. die noch ausstehende Überströmstrecke Stopfenreuth fertig stellen. Der sogenannte "Verbesserte Donauhochwasserschutz Wien" ist dann insgesamt abgeschlossen, Wien hat damit einen Schutz bis zu einer Durchflussmenge von 14.000 m3 pro sec. Das entspricht statistisch einem mehr als 1.000-jährlichen Ereignis. Die Donau hat bei Normalwasserstand einen Durchfluss von 2.000 m3 pro sec. Beim Rekordhochwasser vor wenigen Wochen lag der Durchfluss bei 10.800 m3/sec.

25 Jahre Donauinsel - Hochwasserschutz und top-Freizeitparadies

Kernstück des Wiener Hochwasserschutzes ist die Donauinsel, die Wien seit 25 Jahren bestens schützt. Sie ist den Wienerinnen und Wienern heute als top-Freitzeitparadies bekannt. Sie ist der Grundstein für den weltweit führenden Hochwasserschutz. Doch Wien hat sich nicht auf diesen vorausschauenden Investitionen der Vorgänger ausgeruht, sondern hat nach dem Rekord-Hochwasser 2002 über 76 Mio. in den verbesserten Hochwasserschutz investiert, die Hälfte kam vom Bund, gemäß einer 15a-Vereinbarung zwischen Wien und dem Bund.

Marchfeldschutzdamm 2012 fertiggestellt

So wurde der Marchfeldschutzdamm am linken Donauufer saniert: Der bestehende Damm wurde auf einer Länge von rund acht Kilometern um bis zu rund 1,5 Meter erhöht - genau gesagt vom Schwarzen Loch bis zum Schönauer Schlitz. Zusätzlich wurde eine Dichtwand in den Damm eingebaut, welche die Standfestigkeit wesentlich verbessert. Die Arbeiten starteten im September 2009 und fanden fortan in drei Etappen jeweils über die Herbst- und Wintermonate statt, um die Naturoase des angrenzenden Nationalparks zu schützen. Im Jahr 2012 wurden die Arbeiten abgeschlossen.

Hafenumschließungsdamm Lobau erhöht

Im Bereich Albener Hafen wird parallel dazu das rechte Donauufer erhöht, bis zur Einmündung der Schwechat in die Donau. Weitere große Projekte im Zuge des Plans für verbesserten Hochwasserschutz waren etwa die Erhöhung des Hafenumschließungsdamm Lobau am linken Donauufer 2008 und die Sanierung des Donaukanal-Rückstaudamms am rechten Ufer im Jahr 2009. Dieser schützt vor allem auch den 11. Bezirk.

Marchfeldschutzdamm und Hafenumschließungsdamm schützen übrigens nicht nur Wien, sondern auch über 20 Niederösterreichische Gemeinden.

Laufende Projekte bis 2015

o Hafenumschließungsdamm Albern - Aufhöhung und Verstärkung, Kostenpunkt EUR 6,5 Mio.

o Alberner Hauptdamm bis Eimündung Schwechat - Aufhöhung und Verstärkung um rund EUR 3,5 Mio.

Hochwasserschutz in Wien: Symbiose von Ökologie und Technik

Die Natur wurde bei den Hochwasserschutz Arbeiten nie außer Acht gelassen, der ökologische Aspekt stand im Zentrum. So wurden etwa Würfelnattern aus dem Gebiet Albener Hafen umgesiedelt, am Marchfeldschutzdamm waren es Zauneidechsen. In ihren neuen Lebensräumen wurden sie von den Bauarbeiten nicht gestört.

Darüber hinaus wachsen am Marchfeldschutzdamm zahlreiche seltene Orchideen-Arten. Manche von ihnen sind bereits zum Aussterben bedroht. Um den sensiblen Lebensraum so weit wie möglich nicht zu beeinträchtigen wurde unter Einbindung des Forstamts der Stadt Wien die Dammoberfläche abgetragen und die "Rasenziegel" auf bereits fertig gestellte Abschnitte verpflanzt. "So schützen wir die Natur bei all den notwendigen Maßnahmen, zugleich garantieren unsere vielen Investitionen sicheren Hochwasserschutz für unsere Millionenstadt", so Sima abschließend.

