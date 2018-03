Sommertrend 2013: "Kino unter Sternen" für eigene Actionvideos, Urlaubsfotos & Co. mit Picoprojektor aus der Hosentasche

EINMODERATION: (Österreich) (OTS) - Endlich Sonnenschein! Wandern, Surfen, Biken - das Abenteuer kennt keine Grenzen. Fotoapparat oder immer öfter: Helmkamera dürfen da nicht fehlen. Doch wie lassen sich all die Erlebnisse den Freunden und der Familie zeigen? Der Sommertrend 2013 heißt: Picoprojektor. Ein Gerät so groß wie ein Handy, das man in der Hosentasche immer dabei hat und das Videos samt Ton sowie Fotos an jede beliebige Projektionsfläche wirft und diese unmittelbar und überall in der Natur - zur Kinoleinwand macht.

REDAKTEURSTEXT

Ob beim Wanderausflug oder beim Kajaktrip: Der Finger ist stets am Auslöser, erzählen die beiden Jugendleiter David Stuckey und Julian Bernhuber vom Alpenverein:

OT01 0:00sec DAVID/JULIAN Was wir filmen [Zum Beginn...]

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und: es liefert den Beweis für das Erlebnis, erklärt Trendforscher Bernhard Heinzelmaier von t-factory die steigende Beliebtheit von Handyfoto oder selbstgemachtem Video.

OT02 0:30sec HEINZELMAIER Warum wir filmen [Der Mensch...]

Für's Vorzeigen gilt, so Trendforscher Heinzelmaier: Zeitnahe, vor möglichst vielen Zuschauern. Handydisplay oder Micro-Monitor auf der Kamera sind dafür allerdings zu klein.

OT03 0:57sec HEINZELMAIER Schnell & gemeinsam ansehen [Man...]

Immer mehr greifen daher zu winzigen, sogenannten Picoprojektoren:

Die kompaktesten Modelle sind kleiner als manche Smartphones und erlauben es, Bilder und sogar Videos mit Ton überall in freier Natur an die Wand zu beamen. Wie Tourenführer Markus Gschwendt vom Gebirgsverein:

OT04 1:29sec GSCHWENDT Mini-Projektor [Dass einmal so ein...]

Die neuesten dieser Geräte im Taschenformat lassen sich unkompliziert direkt an Handy, Kamera, Laptop, Spielkonsole oder sogar W-LAN anschließen. Mit integrierten Akku und Mediaplayer sind der Anwendung kaum Grenzen gesetzt, erklärt Andreas Röhrl von Philips PicoPix-Projektoren in Österreich:

OT05 1:57sec RÖHRL Einsatz ohne Grenzen [Dieser Taschenprojektor...]

Kino, dort wo man's möchte, mit einer Bilddiagonale von bis zu 3 Metern. Die Akkulaufzeit von über 2 Stunden erlaubt dazu auch das Anschauen von Filmen in Überlänge. Gestreamt werden sämtliche Formate. PicoPix-Experte Röhrl:

OT06 2:22sec RÖHRL Sämtliche Files & USB [Die üblichen gängigen...]

Die neuesten Picoprojektoren können sogar Emails lesen oder Wordfiles öffnen. Damit haben die Geräte ebenso ins Geschäftsleben Einzug gehalten. Und Gebirgsverein-Tourenführer Markus Gschwendt sieht auch bei Sport und Freizeit unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten.

OT07 2:47sec GSCHWENDT Wo einsetzen [Sowohl fürn...]

Wer sich einen Picoprojektor zulegen möchte, sollte sich überlegen, wie und wo - und vor allem: womit der Taschenbeamer vorrangig zum Einsatz kommen soll. Generell sollte auf maximale Anschließbarkeit an andere Geräte geachtet werden, rät Picoprojektor-Experte Andreas Röhrl.

OT08 3:12sec RÖHRL Worauf kommt's an [Wichtig ist...]

Picoprojektoren kosten zwischen 200 und 500 Euro und erleben derzeit einen richtigen Boom in ganz Europa. Für Trendforscher Bernhard Heinzelmaier wenig verwunderlich, denn:

OT09 3:42sec HEINZELMAIER Projizieren im Trend [Wir sehen...]

Im Büro, auf die Decke im Hotelzimmer, im Zelt, Campingwagen oder sogar auf der Felswand: Großes Kino findet ab sofort dort statt, wo's gerade beliebt.

BONUSTRACKS:

Gebirgsverein-Tourenführer Markus Gschwendt über die Möglichkeit, Fotos in einer automatischen Slideschow via Picoprojektor zu projizieren:

OT10 4:12sec GSCHWENDT Diashow [Der Minibeamer...]

Die LED-Lampe erlaubt die technische Revolution für Taschenprojektoren. Sie ist leuchtstark, farbintensiv und besonders robust - kaputte Beamerlämpchen gehören fast schon der Vergangenheit an:

OT11 4:32sec RÖHRL LED-Lampe mit 20.000 Std. [Ja, ein wichtiger...]

Der neueste PicoPix 3610 kann sich mit dem Internet verbinden, bietet Mini HDMI-Buchse und ist DLNA-kompatibel:

OT12 5:06sec RÖHRL PicoPix 3610 [Ich hab die Möglichkeit...]

