Wettbewerb: Wien zu Fuß sucht den coolsten Sommerspaziergang!

Mitmachen und eine köstlich erfrischende Eisparty gewinnen.

Wien (OTS) - Sommer, Sonne, Hitze! Wenn sich die Stadt, jetzt im Sommer, so richtig aufheizt und Wiens Straßen unerträglich heiß werden, ist eines dringend gefragt: Schatten und Abkühlung! Daher ruft die Beauftragte für FußgängerInnen, Petra Jens, alle Wienerinnen und Wiener auf, mitzumachen und ihre sommerlichen Spazierouten und Schattenplätze preis zu geben.

"Die Temperaturen werden extremer - auch in Wien. Dies spüren vor allem Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Verraten Sie uns Ihren "coolsten Sommerspaziergang" und zeigen Sie damit auch anderen Menschen, wie man trotz Hitze, Erfrischung und Erholung in der Stadt finden kann", so Petra Jens.

Kreativität und Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt:

Fotoreportagen, Zeichnungen, spannende Wegbeschreibungen, Collagen und Videos: alles was "Wiens coolsten Sommerspaziergang" illustriert und zum Thema passt, ist willkommen.

Die drei coolsten Einsendungen gewinnen je eine Eisparty für 8 Personen vom Eis-Greissler, der liefert seine köstlich fruchtigen Bio-Eiskreationen neuerdings auch mit dem einzigartigen Eis-Fahrrad. Eine Jury wählt die drei originellsten Werke aus.

Einsendeschluss ist der 25. Juli 2013.

Alle Mitmachinfos unter:

www.wien.at/zufuss

www.facebook.com/wienzufuss

Rückfragen & Kontakt:

Wien zu Fuß

Tel: 01/4000 49 906

Mobilitätsagentur Wien

Lienfeldergasse 96

1170 Wien