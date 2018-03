Letzter Tag von vier Ausstellungen im Bezirksmuseum 3

Am 30.6. (10-12 Uhr): "100 Jahre Konzerthaus", "Magische Landschaften", "Milla Grabner" und "Feuerwehr", Eintritt frei

Wien (OTS) - Ende April wurden im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) vier Sonder-Ausstellungen eröffnet, die jetzt zu Ende gehen. Nur noch am Sonntag, 30. Juni, ist ein Besuch der Schau "100 Jahre Wiener Konzerthaus" (Rückblick auf die Geschichte des Kulturgebäudes mit Fotos, Texten, Original-Programm aus 1921 und anderen Exponaten) möglich. Ebenso endet an dem Tag die Präsentation "Magische Landschaften" (abstrakte Gemälde der Malerin Herta Weber-Oberhauser: "Die Emotion führt den Pinsel"). Außerdem laufen die Ausstellungen "Wohnhaft Wien 3: Milla Grabner aus der Gärtnergasse" (Lebensgeschichte einer geschäftstüchtigen Schneidermeisterin und Vermieterin: Bilder, Mode-Puppen, Schnitthefte, Werbematerial, etc.) und "Feuerwehr auf der Landstraße" (Fotografien/Texte zur Feuerwehr-Historie) aus. Diese vier Ausstellungen können am Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr letztmals betrachtet werden. Der Zutritt ist gratis. In den Monaten Juli und August bleibt das Museum geschlossen. Das auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Museumsteam (Leitung: Karl Hauer) ist für Fragen zu den genannten Schauen unter der Telefonnummer 4000/03 127 (mitunter Anrufbeantworter) und per E-Mail, die Adresse heißt bm1030 @ bezirksmuseum.at, erreichbar.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at

Malerin Herta Weber-Oberhauser:

www.artabstract.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at