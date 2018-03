Bezirksmuseum 6: Präsentation des "Driesch"-Heftes 14

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Mariahilf (6., Mollardgasse 8, Mezzanin) wird am Freitag, 28. Juni, die "brandneue" Ausgabe der Publikation "Driesch" vorgestellt. Das mehr als 200 Seiten umfassende Heft mit der Nummer 14 hat den Titel "Brandung" und enthält eine breite Palette feiner Essays und Rezensionen. Von Arbeiten betreffend Wagner, Gluck und Nietzsche bis zum "Taxi nach Mailand" und einer "Straßenbahnfahrt durch die Literatur des 20. Jahrhunderts" stellt der "Driesch Verlag" in seiner aktuellen "Zeitschrift für Literatur und Kultur" vielfältigen Lesestoff bereit. Klaus Ebner, Christl Greller und Leni Nusko beginnen um 19.00 Uhr mit Rezitationen. Der Gitarrist Manfred Spehn macht dazu Musik. Der Zutritt ist frei. Infos: "Driesch Verlag", Internet: www.drieschverlag.org. Auskünfte über das Mariahilfer Bezirksmuseum und dortige Kultur-Termine:

Telefon 586 78 68 (tlw. Anrufbeantworter). E-Mails an die ehrenamtlich tätigen Bezirkshistoriker: bm1060 @ bezirksmuseum.at.

