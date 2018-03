Schwedenbrücke: Zwiebel-Combo jazzt auf "MS Schlögen"

Am 28. Juni: Bootstour des "Classic Jazzclub" (35 Euro)

Wien (OTS) - Das 1979 gegründete Sextett "Piccadilly Onions" spielt Dixieland-Jazz, wobei Elemente aus anderen jazzigen Stilrichtungen, vom New Orleans- und Chicago-Sound bis zum frühen Swing, nicht zu überhören sind. Die Routiniers haben im Ausland (Klubs in Louisiana, Dixieland-Festival Dresden, u.a.) ebenso viel Erfolg wie in ihrer Heimatstadt Wien. Jetzt konnte der "Classic Jazzclub Wien" diese Combo, von zahlreichen Fans liebevoll "Zwiebeln" genannt, für einen Auftritt im Rahmen der Reihe "Riverboat Shuffle 2013" gewinnen. Am Freitag, 28. Juni, sorgen die sechs Musiker bei einer Donaukanal-/Donau-Rundfahrt mit der "MS Schlögen" für beschwingte Rhythmen. Die "Riverboat Shuffle"-Tour beginnt um 19.00 Uhr bei der DDSG-Schiffsstation Schwedenbrücke (Einlass: 18.00 Uhr). Gegen 23.00 Uhr kommt das Motorschiff zur Schwedenbrücke zurück. Um 18.00 Uhr öffnet die Abend-Kasse, der Kartenpreis ist 35 Euro. Die Jugend (6 bis 15 Jahre) zahlt die Hälfte. Neben den "Piccadilly Onions" bringt bei der fröhlichen Bootsfahrt die Gruppe "Fourmation" flotten Jazz zu Gehör. Auskünfte: Telefon 522 78 66 (Classic Jazzclub Wien, Präsident: Werner Christen), E-Mail: office @ jazzclub-wien.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungsreihe "Riverboat Shuffle 2013"

(Classic Jazzclub Wien):

www.jazzclub-wien.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at