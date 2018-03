Höchstpreis für österreichischen Maler

Wien (OTS) - Im Rahmen der 96. Kunstauktion im Wiener Auktionshaus Kinsky erzielte ein Bild des österreichischen Malers VOKA den Höchstpreis in der Kategorie Zeitgenössische Künstler.

Am 20. Juni 2013 wurde das Acrylbild "New York City" aus den Werken des Spontanrealisten VOKA unter der Leitung des Auktionators Michael Kovacek um 40.000,00 EUR versteigert. Der ursprüngliche Rufpreis des Bildes lag bei 15.000,00 EUR - aufgrund der Vielzahl an Bietern erzielte das Bild den genannten Höchstpreis im Rahmen der 96. Kunstauktion. Ersteigert wurde das Bild von einer österreichischen Kunstsammlerin.

Die Werke des aus Puchberg stammenden Malers VOKA (* 1965) wurden in den letzten Jahren bereits von mehreren prominenten Sammlern bezogen. VOKA setzte sich jahrelang mit verschiedensten Kunstrichtungen auseinander, besonders dem Realismus. Aus dieser Arbeit ergab sich die Begründung der Stilrichtung "Spontanrealismus". Unter VOKAs Werken befinden sich die unterschiedlichsten Motive zwischen Stadtlandschaften und charakteristischen Menschen. VOKA bevorzugt die Technik der Acryl- und Aquarellmalerei, zudem hält er bewegende Momente gerne vor Ort in schnellen Skizzen fest.

Nähere Informationen zum Künstler erfahren Sie unter www.voka.at

