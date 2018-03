SMP von Elitecore ermöglicht kostengünstige High Speed-Wi-Fi-Netzwerke zur Monetarisierung von Breitband-Diensten

Mumbai, Indien Und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Elitecore Technologies, ein weltweiter Anbieter von Wi-Fi-Servicemanagement-Plattformen (SMP), gibt bekannt, dass seine SMP es ab jetzt Tier-1-Betreibern erfolgreich ermöglicht, Wi-Fi-Netzwerke zu erstellen, um so ihre 3G/4G/Wireline-Breitband-Dienste zu monetarisieren. Dank des zunehmenden Trends der Nutzung intelligenter Geräte, des Datenverbrauchs und des Bedürfnisses der Nutzer nach Mobilität ist die Wi-Fi-Technologie zu einer überzeugenden Geschäftsmöglichkeit für die Betreiber geworden. Dennoch bleibt es eine Herausforderung, Wi-Fi-Netzwerke parallel zu 3G/4G/Kabel-Breitbandnetzwerken zu verwalten, um erfolgreich Wi-Fi-Kombinationen oder reine Wi-Fi-Tarife anzubieten.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701 )

Um den Betreibern diese Verwaltungsaufgabe leichter zu machen, hat Elitecore eine Innovation auf den Markt gebracht und eine Wi-Fi-SMP entwickelt, die vorintegrierte AAA, einen MAP-Gateway und einen Charging Gateway beinhalten, so dass die Benutzer nicht nur nahtlos mit vorhandenen Wi-Fi-Netzwerken verbunden werden, sondern auch die 3G/4G/Kabel-Breitbandvorgaben es Nutzers auf Wi-Fi und die Kosten für Datennutzung angewendet werden. Die SMP unterstützt die Authentifizierung für EAP-SIM- und Nicht-EAP-SIM-Geräte sowie Abonnenten-Datentarife wie zeitbasierte, geschwindigkeitsbasierte, anwendungsbezogene und volumenbasierte Tarife.

Dhaval Vora, Vice President für Product Management bei Elitecore, erklärt: "Die Wi-Fi-SMP von Elitecore spielt eine herausragende Rolle für den Erfolg der heterogenen Netzwerkstrategie der Betreiber, da sie dazu beträgt, die Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Qualität der Dienste zu verbessern. Um mit der Wi-Fi-Strategie wirklichen Erfolg zu haben, müssen die Betreiber ihre bestehenden Investitionen in die 3G-Technologie nutzen und ihren Benutzern bessere Reichweiten, einfacheren Zugang und Last Mile-Wi-Fi-Verbindungen anbieten und gleichzeitig dieselben Vorgaben wie auf ihre bestehenden Datentarife anwenden. Die Elitecore-Wi-Fi-SMP basiert auf einer modularen und flexiblen Integrationsarchitektur, die sich nahtlos in die bestehenden Voucher, Lade- und Richtlinienkontrollsysteme des Betreibers integrieren lässt."

Die Elitecore-Wi-Fi-SMP bietet denjenigen Betreibern Mehrwert, die 3GPP-konforme EliteAAA nutzen, welche nahtlosen Wi-Fi-Offload mittels HLR-Integration für 3G-Benutzer und Telekommunikationsüberwachungs-Schnittstellen bieten. So können die Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet werden. Die Captive Portal- und Mobilfunk-App bietet die Authentifizierung von Benutzern in unterschiedlichen Geräteszenarien wie nicht-EAP-SIM. Der Charging Gateway in der SMP stellt eine Schnittstelle für die Kommunikation zwischen Netzwerk- und IT-Komponenten her, während das Business Intelligence (BI)-Tool die Verwendung, Umsatz- und Datenverkehrsmuster, die Netzwerkleistung und die Präferenzen der Teilnehmer überwacht und analysiert.

Informationen zu Elitecore Wi-Fi SMP

Elitecore ist einer der führenden Anbieter für Wi-Fi-Lösungen. Elitecore verfügt über die höchste Anzahl an Integrationen und über bewährte Interoperabilität mit den Geräten der renommiertesten Tier-1-Multi-Anbieter und Wi-Fi-Partner-Umgebungen weltweit. Mehr erfahren Sie auf:

http://www.elitecore.com/telecompractices/service-provider-wifi.html

