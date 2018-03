Roamware entscheidet sich für IBM Big-Data Analysetechnologie, um Lösungen zu schaffen, die Mobilfunkbetreiber dazu befähigen, Datenleistungsfähigkeit effektiv auszunutzen

Shanghai Und San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Roamware, Inc., ein globaler Marktführer für Servicelösungen für Mobilfunkbetreiber, hat heute in Zusammenarbeit mit IBM die Markteinführung von RWisdom bekanntgegeben, einer Roaming und Big-Data Analyselösung für Mobilfunkbetreiber.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120809/554204 )

RWisdom hilft Betreibern, ihr wertvollstes und unzulänglich ausgenutztes Gut - ihre Daten - effektiv einzusetzen. Mit RWisdom können Betreiber durch dynamische Einblicke über Big Data in das Roaming-Verhalten von Abonnenten ihre Roaming-Umsätze exponentiell verbessern. RWisdom ermöglicht Betreiben ausserdem die Erschliessung von neuen Einnahmequellen, indem sie Industrien wie dem Einzelhandel sowie Reise- und Finanzdienstleistern, um nur einige zu nennen, dynamische, ortsspezifische Einblicke in das Abonnentenverhalten in der Form eines Information-als-Service Modells anbieten.

Roamware baut RWisdom auf IBMs Big-Data Plattform auf und bezieht sowohl IBM InfoSphere BigInsights und IBM InfoSphere Streams Plattformen mit ein. Roamware hat diese IBM Big-Data Technologien als industriebewährte Middleware-Plattformen ausgewählt, um Echt-Zeit Analyse, Datenverarbeitung und Datenmanagementkapazitäten zu liefern, die RWisdom bereichern und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, das Volumen, die Vielfalt und Geschwindigkeit von Big Data in Mobilfunkbetreiberumgebungen auf sichere und zuverlässige Weise zu verwalten und zu analysieren. Die RWisdom Lösung wird zudem von dem IBM Analysebeschleuniger Gebrauch machen - dies sind Analyse-Engines, die in die IBM Plattformen integriert und für die Telekommunikationsindustrie optimiert werden.

"Wir befinden uns im Datenzeitalter und Mobilfunkbetreiber sind bestens positioniert, um von reichen Datenquellen zu profitieren, die in ihren Netzwerken verfügbar sind. Auch können sie auf Daten beruhende Abonnenteneinblicke liefern, die für eine Vielzahl von auf Verbrauchern basierte Industrien von Interesse sind", sagte Bobby Srinivasan, COO & Managing Director bei RWisdom, Roamware Inc. "RWisdom bereitet Mobilfunkbetreiber darauf vor, das Datenzeitalter wirksam zur Profit- und Umsatzsteigerung einzusetzen. Roamware ist begeistert über die Zusammenarbeit mit IBM, einem Branchenführer in Big-Data Technologie. Roamwares Expertise im mobilen Markt hat von der täglichen Bearbeitung von Betreiberdaten im Umfang von Petabytes für fast 600 Betreiber profitiert, und IBMs Führungsposition auf dem Gebiet der Big-Data Technologie macht uns zur Nummer eins unter mobilen Intelligenzanbietern für Betreiber."

"Die Telekommunikationsindustrie ist eine der ersten, die Big Data anwendet ", sagte Kathy McGroddy Goetz, VP Business Development, Information Management, bei IBM. "Die Kombination von Roamwares Analyse-Engine und IBMs Big-Data Software bietet Mobilfunkbetreibern eine umfassende Übersicht über Abonnentendaten und über die Heim- und Partnernetzwerkleistung, was unerlässlich für das Erreichen von zentralen Geschäftszielen ist, wie die Steigerung von Roaming- und inländischen Einnahmen, Verbesserung des Abonnentenerlebnisses und Erschliessung neuer Einnahmequellen durch die von Big Data gelieferten Einblicke."

Über Roamware, Inc.

Roamware, Inc. ist der globaler Marktführer für Servicelösungen für Mobilfunkbetreiber mit einer Kundenbasis von fast 600 Mobilfunkbetreibern und MVNOs in 168 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Santa Clara mit weltweiter Geschäftstätigkeit. http://www.roamware.com

Über Big Data und Analytik von IBM

IBM ist strategisch auf Geschäftsanalyse und Big Data fokussiert, was Hardware, Software, Service und Forschung umfasst. Das Unternehmen hat mehr als 30.000 Analyse-Kundenaufträge abgeschlossen und rechnet bis 2015 mit einem durch Geschäftsanalyse und Big Data generierten Umsatz von 20 Milliarden Dollar. IBM hat weltweit das umfangreichste Portfolio für Analyselösungen, setzt 9.000 Geschäftsanalyseberater und 400 Forscher ein und hat seit 2005 mehr als 30 Unternehmen akquiriert, um dadurch gezielt seine Expertise auf diesem Gebiet aufzubauen.

IBM sichert jährlich hunderte von Patenten für Big Data und Analytik und verwandelt dieses umfangreiche intellektuelle Kapital in bahnbrechende Möglichkeiten, wie zum Beispiel Watson-ähnliche kognitive Systeme. Das Unternehmen hat ein globales Netzwerk von neun IBM Client Centers für Smarter Analytics aufgebaut und ist mit mehr als 27.000 IBM Geschäftspartnern im Markt vertreten.

Für mehr Informationen über IBM und Analytik besuchen Sie bitte:

http://ibm.co/Ms42Xe

Roamware Kontakt: Srinivas B Vijayaraghavan, Director Marketing Tel.: +919739970225 / E-Mail: srinivas.v @ roamware.com

