Tourismus setzt starke Impulse für Vorarlbergs ländlichen Raum

LH Wallner diskutierte in Damüls mit Gemeindevertretungsmitgliedern und engagierten Persönlichkeiten aus dem Ort

Damüls (OTS/VLK) - Die neue Tourismusstrategie 2020 stand am Dienstag (25. Juni) im Mittelpunkt der jüngsten "Treffpunkt Landeshauptmann"-Ausgabe in Damüls. Mitglieder der Gemeindevertretung sowie weitere Persönlichkeiten aus der Kommune waren der Einladung von Landeshauptmann Markus Wallner und Bürgermeister Stefan Bischof gefolgt, um in entspannter Atmosphäre über wichtige Zukunftsfragen zu sprechen.

Der Tourismus sei ein bedeutender Impulsgeber insbesondere auch für den ländlichen Raum in Vorarlberg, betonte der Landeshauptmann. Denn vom Tourismus würden, so Wallner, zahlreiche andere Wirtschaftssektoren wie Handel, Handwerk, Bau- und Dienstleistungsgewerbe, Verkehrsbetriebe und die Landwirtschaft profitieren. Die neu ausgearbeitete Tourismusstrategie 2020 soll das Land zu Europas führender Tourismusregion machen. Das sei ehrgeizig, aber umsetzbar, so Wallner: "Land, Sozialpartner und Vorarlberg Tourismus ziehen an einem Strang und die heimische Tourismuswirtschaft hat schon mehrfach gezeigt, dass sie Herausforderungen mutig und gestaltend gegenübertritt".

Ein gutes Beispiel für Qualitätstourismus und für die drei in der Tourismusstrategie festgehaltenen Kernpunkte Gastfreundschaft, Regionalität und Nachhaltigkeit sei auch die Gemeinde Damüls, so Wallner weiter. Die Verantwortlichen würden Weitsicht, Engagement und hohe Innovationskraft an den Tag legen. "Eindrücklich ist der Erfolg an den Gäste- und Nächtigungszahlen ablesbar", sagte der Landeshauptmann. In der abgelaufenen Wintersaison registrierte Damüls mehr als 35.800 Gästeankünfte. Das entspricht einem Plus von fast acht Prozent. Positiv entwickelte sich auch die Zahl der Nächtigungen: Rund 169.000 Nächtigungen bedeuteten im Vergleich zum Winter des Vorjahres ein Plus von 7,3 Prozent.

Lockerer Austausch "auf Augenhöhe"

Seit Ende Jänner 2012 ist LH Wallner mit der "Treffpunkt Landeshauptmann"-Reihe im ganzen Land unterwegs. Der Landeshauptmann möchte in allen Landesteilen präsent sein, um so besser in den direkten Dialog mit den Bürgern treten zu können. Die Treffen sind thematisch breit gefächert, um unterschiedlichste Personengruppen anzusprechen. Die Menschen im Land sollen so noch mehr zu Beteiligten werden, erklärt der Landeshauptmann. Über den bisherigen Erfolg der Treffpunkte zeigt sich Wallner sehr erfreut. Über die zusätzliche Kommunikationsschiene konnte er bis heute mehr als 2.000 Bürgerinnen und Bürger erreichen. "Im Vordergrund stehen der direkte Austausch, das persönliche Gespräch und der konstruktive Dialog über die für unser Land wichtigen Zukunftsfragen", so der Landeshauptmann bei der Veranstaltung.

