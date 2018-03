Fusion von Tech Mahindra und Mahindra Satyam vollzogen

Neu-delhi (ots/PRNewswire) - Bekanntgabe neuer Markenidentität

Tech Mahindra Limited, ein auf Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) spezialisierter Anbieter in der Telekommunikationsbranche, und Mahindra Satyam, ein führender globaler Berater und IT-Dienstleister, haben heute die formelle Fusionierung der beiden Unternehmen bekannt gegeben.

Das fusionierte Unternehmen gehört zu den fünf grössten IT-Dienstleistern Indiens und bildet ein Kraftpaket für technische Dienstleistungen mit einem Umsatz von 2,7 Milliarden US-$, einer Belegschaft von 84.000 Fachkräften und einer Kundenbasis von 540 Kunden in 46 Ländern.

Die Marke präsentiert sich mit einem neuen Aussehen und Logo, das die Tradition der Mahindra Group ebenso reflektiert wie die neue verbundene Welt und die angebotenen innovativen, kundenorientierten Dienste und Lösungen.

"Heute haben wir die Verpflichtung erfüllt, die wir uns 2009 bei der Akquisition von Satyam gesetzt haben, einer der grössten und diversifiziertesten Mitspieler im Bereich technische Geschäftslösungen zu werden. Tech Mahindra ist ein Beleg für die unermüdlichen Bemühungen unserer Gesellschafter und für das Vertrauen unserer Investoren. Ich bin überzeugt, dass wir nun gut für noch schnelleres Wachstum aufgestellt sind", sagte Anand Mahindra, Gruppen-Vorstandsvorsitzender, Mahindra & Mahindra.

"Während wir uns in den letzten vier Jahren durch Vorschriften und gesetzliche Fragen gearbeitet haben, waren unsere Teams in der Praxis tätig, um Prozesse zu integrieren, Überschneidungen zu eliminieren, optimale Verfahren zu identifizieren und Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen. Ab heute, wo wir uns auch formal vereinen, wird uns unsere Markteinführungsstrategie ermöglichen, dem wachsendem Bedarf von Unternehmen mit erneuertem Schwung und Dynamik zu begegnen", sagte Vineet Nayyar, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Tech Mahindra.

Anlässlich der Fusion sagte CP Gurnani, leitender Direktor bei Tech Mahindra: "Das Verbraucherverhalten in der heutigen verbundenen Welt wird durch konvergierende Technologien bestimmt. Unsere neue Positionierung "Verbundene Welt. Verbundene Lösungen" reflektiert diese Geschäftschancen und diese Realität. Unsere innovativen, kundenorientierten Angebote integrieren Technik und Geschäft und können Unternehmen, Partnern und der Gesellschaft als Ganzes Auftrieb geben. Ich danke allen Beteiligten für ihre fortgesetzte, unerschöpfliche Unterstützung zu allen Zeiten."

Die Vorstände von Tech Mahindra und Mahindra Satyam hatten die Fusion am 21. März 2012 gebilligt. Nach der Genehmigung durch das oberste Gericht von Mumbai stand noch die Zulassung durch das oberste Gericht von Andhra Pradesh aus, die am 11. Juni 2013 erfolgte.

Informationen zu Tech Mahindra

Tech Mahindra ist ein führender Anbieter von Unternehmenslösungen im Bereich Informationstechnologie für mehrere Branchen weltweit. Das Unternehmen bietet Telekom-Lösungen und Unternehmensberatung über Plattformen, Produkte und Dienstleistungen hinweg. Dabei bedient es sich seiner Branchen- und Verfahrensexpertise, bewährter und zukunftsweisender technischer Praktiken und eines globalen Belieferungsmodells, um Unternehmen zu helfen, ihren Wert und ihre Leistung zu verbessern. Seine Experten spezialisieren sich auf Unternehmenslösungen, Lieferkettenmanagement, Kundenmanagement, Business Intelligence, Geschäftsprozesse, Konstruktion und Produktlebenszyklus-Management, Infrastrukturdienste sowie weitere Dienstleistungen.

Als SEI-CMMi Level 5-Unternehmen verfügt Tech Mahindra über Entwicklungszentren zur Bedienung globaler Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Brasilien, Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Ägypten, den Vereinten Arabischen Emiraten, Indien, China, Malaysia, Singapur und Australien, und zählt viele Fortune 500-Unternehmen zu seinen Kunden.

Informationen zu Mahindra Group

Die Mahindra Group möchte Menschen ermöglichen, durch Lösungen voran zu kommen, die Mobilität fördern, den Wohlstand der Landbevölkerung unterstützen, das Leben in den Städten verbessern und Unternehmen effizienter machen.

Als in Mumbai, Indien ansässige multinationale Gruppe mit einem Umsatz von 16,2 Milliarden US-$ beschäftigt Mahindra mehr als 155.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. Mahindra ist in Schlüsselindustrien aktiv, die das Wirtschaftswachstum antreiben, und nimmt Spitzenpositionen bei Traktoren, Nutzfahrzeugen, Informationstechnologie und Feriendomizilen ein. Ausserdem hat Mahindra starke Präsenzen in Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt, Komponenten, Beratungsdiensten, Verteidigung, Energie, Finanzdienstleistungen, Industrieausrüstung, Logistik, Immobilien, Einzelhandel, Stahl und Zweiradindustrie.

2012 stand Mahindra auf der Forbes Global 2000-Liste, einem Verzeichnis der grössten und stärksten börsennotierten Unternehmen der Welt.

