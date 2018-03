Nach dem großen Erfolg der KURIER Shopwelt Genuss startet der KURIER als weiteres Angebot die KURIER Shopwelt Unterhaltung

Wien (OTS) - Ab sofort erweitert das KURIER Medienhaus die KURIER Shopwelt: In der neuen KURIER Shopwelt Unterhaltung bietet der KURIER gemeinsam mit Hoanzl, dem größten österreichischen DVD Verlag und Vertrieb, ein erlesenes Angebot aus der Welt der Unterhaltung an. Dazu zählen Filme, Serien, Kabarett- und Theateraufzeichnungen, Musik und vieles mehr. Der Schwerpunkt liegt dabei auf österreichischen Produktionen, von den Bockerer-Filmen, über Nestroy-Theateraufführungen, klassischen ORF-Serien bis zur KURIER "Best of Kabarett"-Edition.

Georg Hoanzl, Geschäftsführer der Hoanzl GmbH, ergänzt: "Der KURIER und Hoanzl sind bereits über viele Jahre durch Kooperationen für österreichisches Kabarett & Satire eng verbunden. Über den Hoanzl Shop können die KURIER LeserInnen aus fast 14.000 Musik- und Filmtiteln unseres Katalogs auswählen und diese bequem via Internet bestellen".

"Das wichtigste Kriterium bei der Planung der KURIER Shopwelt war die Auswahl von qualitativ hochwertigen Produkten, mit denen sich der KURIER identifizieren kann und die einen klaren Mehrwert für unsere LeserINNEN bieten. Ein zentrales Anliegen war für uns auch die Unterstützung heimischer Online Shops, damit die Wertschöpfung in Österreich bleibt und heimische Produzenten gefördert werden. Mit Hoanzl haben wir einen Partner gefunden, der die KURIER Shopwelt perfekt ergänzt", so KURIER Geschäftsführer Thomas Kralinger.

Der Einstieg zur Shopwelt erfolgt direkt unter KURIER.at/shopwelt oder über unsere Top-Navigation.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Kralinger, KURIER Geschäftsführer

thomas.kralinger @ kurier.at

Tel.: 01/52 100-2350