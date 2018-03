Krist: Panik bei Westenthaler?

Keine Sondersitzung - sondern regulärer Sitzungstermin des Sportausschusses im Parlament

Wien (OTS/SK) - Verwundert zeigt sich SPÖ-Sportsprecher Hermann Krist über die heutige Aussendung von Peter Westenthaler, in der er von einer Sondersitzung des Sportausschusses schreibt. "Das ist schlicht und einfach falsch. Es ist eine reguläre Sitzung des Sportausschusses in der routinemäßig die Jahresberichte der vergangenen Jahre der NADA behandelt werden", so Krist. Und weiter: "Offenbar leidet der BZÖ-Mandatar bereits jetzt schon an der bevorstehenden Bedeutungslosigkeit." Anders könne er sich das künstliche Aufbauschen Westenthalers nicht erklären. "Zumal der Sitzungstermin und die Tagesordnung seit Wochen bekannt sind", so Krist abschließend. (Schluss) rm/mo

