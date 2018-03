Florian Silbereisen präsentiert: "Das Sommerfest in Österreich"

Stars, Hits und Überraschungen am 29. Juni live aus Graz

Wien (OTS) - "Österreich wird - wie der Sendungstitel schon verspricht - ein großes Thema in der Sendung sein", verrät Moderator Florian Silbereisen vor seinem "Sommerfest in Österreich", das am Samstag, dem 29. Juni 2013, in der Grazer Stadthalle und live ab 20.15 Uhr in ORF 2 über die Bühne geht. Silbereisen weiter: "Ich freue mich ganz besonders auf meine erste Show in Österreich, und die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf viele Stars - darunter eben auch viele aus Österreich - freuen." Mit dabei sind Hansi Hinterseer, Andy Borg, die Seer, Schürzenjäger, Sigrid & Marina und Marjan & Lukas sowie Jan Smit, Beatrice Egli und die Kastelruther Spatzen, die ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Wie gewohnt hat Florian Silbereisen auch wieder zahlreiche Überraschungen für seine Gäste und das Publikum mit im Gepäck.

Florian Silbereisen über sein erstes Österreich-Gastspiel: "Mit Österreich verbinde ich gutes Essen, ich mag die Menschen, die sehr gerne feiern, und deshalb freue ich mich beim 'Sommerfest' auf die Stimmung, die in der Halle entstehen wird - denn das österreichische Publikum geht einfach aus sich heraus und es steht zu unserer Musik."

