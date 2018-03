Acutus Medical, Inc. bringt 21 Millionen $ für die Serie-B-Finanzierung auf

San Diego (ots/PRNewswire) - Acutus Medical, Inc. (ACM), ein Medizingeräteunternehmen, welches minimalinvasive Echtzeit-3D-Bildgebungskatheter und ein System zur Kartierung basierend auf der Dipoldichte (3D Cardiac Chamber Imaging & Dipole Density Mapping System) für die Erkennung der Ursachen und/oder der anhaltenden Gründe von komplexen Herzrhythmusstörungen, wie auch Vorhofflimmern, entwickelt, gab bekannt, dass es die Serie-B-Finanzierungsrunde mit 21 Millionen $ erstmals geschlossen hat. Die Finanzierungsrunde wurde vom neuen Investor OrbiMed unter der Teilnahme von bereits vorher vorhandenen Investoren geleitet. Die Erlöse werden primär dazu genutzt werden, die Bemühungen im Bereich Forschung und Entwicklung des Unternehmens, wie unter anderem auch die klinischen Studien, fortzuführen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren neuen Investoren sowie mit unserem aktuellen Team zusammenarbeiten, während wir mit Leidenschaft unser erstes klinisches, evidenzbasiertes System entwickeln, bei dem wir Echtzeit-3D-Bildgebungskatheter und die Kartierung basierend auf der Dipoldichte verwenden, um jegliche Ursachen von Herzrhythmusstörungen zu identifizieren, um damit die Ärzte dabei zu unterstützen, jeden Patienten entsprechend seiner Situation zu behandeln, während gleichzeitig die Kosten für die Anbieter und die Belastung des Gesundheitssystems verringert werden", erklärte Randy Werneth, CEO von Acutus Medical.

"Wir sind der Meinung, dass mit Investoren wie Index Ventures, Advent Ventures und nun OrbiMed Ventures - die nachweislich alle über umfangreiche Erfahrungen beim Aufbau von großartigen Unternehmen verfügen, die transformative Innovationen entwickeln - diese Finanzierung ein aufregendes neues Kapitel eröffnet, in dem die fortschrittliche Technologie von Acutus Medical zu dem einzigen System werden wird, welches die Quelle von Herzrhythmusstörungen unabhängig vom Mechanismus oder Substrat kartografieren kann. Mit der Bildgebung in CT-Qualität und einer auf der Dipoldichte basierenden Aktivierung sollten die gesammelten Informationen dafür sorgen, dass wirksamere Verfahren zur Erkennung von spezifischen Behandlungszielen, zur Überwachung des Behandlungsfortschritts und zur Erkennung der klinischen Wirksamkeit beim Patienten gefunden werden - alles in Echtzeit", erklärte Randy Werneth.

Informationen zu Acutus Medical Seit Juni 2011 leistet Acutus Medical Pionierarbeit für eine neue, beispiellose Methode der minimalinvasiven Bildgebung und Kartierung von Herzrhythmusstörungen.

Acutus Medical konzentriert seine Aktivitäten auf die Entwicklung einer Technologie zur Behandlung einer speziellen Herzrhythmusstörung, dem Vorhofflimmern (AF). Vorhofflimmern ist ein unkontrollierbarer, schneller Herzschlag, der zu einer bedeutenden Verringerung der Lebensqualität führt und zu ernsthaften Komplikationen wie einem Schlaganfall oder einem Herzversagen führen kann. Weltweit sind mehr als 10 Millionen Menschen von Vorhofflimmern betroffen. Die pharmakologische Therapie ist die derzeit am häufigsten genutzte Behandlungsoption. Doch diese Behandlung ist teuer und oftmals nicht angebracht, wirkt nur lindernd und kann das Vorhofflimmern nicht heilen.

Acutus Medical ist überzeugt, dass seine Technologie eines Tages eine entscheidende Rolle dabei spielen könnte, das Leben der zahllosen Menschen zu verbessern, die an Vorhofflimmern leiden.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsweisende Aussagen in Bezug auf die kardiale Bildgebungs- und Kartierungstechnologie von Acutus Medical. Jegliche Aussagen über die Ziele, Erwartungen, Absichten oder Überzeugungen von Acutus Medical sind zukunftsweisende Aussagen und sollten als risikobehaftete Aussagen betrachtet werden. Dazu gehören auch die Aussagen über die Ziele des Unternehmens. Zukunftsweisende Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unwägbarkeiten, insbesondere solchen, die in der Natur des Prozesses der Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von Produkten liegen und in der Natur des Versuchs, rund um solche Produkte ein Unternehmen aufzubauen. Die zukunftsweisenden Aussagen von Acutus Medical beinhalten auch Annahmen, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsweisenden Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, falls solche Annahmen nicht eintreten oder sich als inkorrekt erweisen. Obwohl die Geschäftsleitung von Acutus Medical zukunftsweisende Aussagen in gutem Glauben macht, basieren solche Aussagen immer nur auf den Fakten und Faktoren, die Acutus Medical derzeit bekannt sind. Infolgedessen wird davor gewarnt, sich auf diese zukunftsweisenden Aussagen zu verlassen.

