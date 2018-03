ORF Ö1-Mittagsjournal / Dienstag, 25.Jun 2013 12:00.00

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Rainer Schultheis

Ministerrat: Konjunkturpaket - Birgit Pointner

Ministerrat: Bures, Berlakovich zu künftigen Projekten - Katja Arthofer, Peter Daser

ModGespräch mit Michael Steiner, Wirtschaftsprofessor Uni Graz zu Konjunkturpaket - Andrea Maiwald

KSV zu Baupleiten - Manuel Marold

Michael Steiner dazu - Andrea Maiwald

Wifo-Untersuchung zu Wohnbau in Europa, Österreich - Stefan Kappacher Situation v. Alpine Deutschland - Peter Fritz

Karl zu Faymann-Verfahren - Katja Arthofer

Gesundheitsminister Stöger zu Kritik an Gesundheitsrefom - Andreas Jölli

D: Razzien nach Terroralarm - Birgit Schwarz

EU-Agrarreform - Tim Cupal

China und EU: Menschenrechtsdialog - Jörg Winter

USA: Gleichgeschlechtliche Ehe - Pro/Contra - Christian Staudinger Reportage: Türken in Ö zu politischer Lage in Türkei - Veronika Mauler

Gesundheitsministerium: Lebensmittelsicherheitsbericht 2012 - Bernt Koschuh

Drogen: checkit! - Stindl Gudrun

JP-Trailer: Wohnen im Alter - Astrid Plank

Hochwasser-Charity in Grafenegg

Paul Gulda bei Hochwasser-Charity in Grafenegg - Susanna Dal Monte Wetter - Rainer Schultheis

Nachrichten - Sandra Eigner

Englische Nachrichten - John Cummins

Französische Nachrichten - Blaise Gauquelin

Moderation: Pisa-Maiwald Andrea

Regie: Zupan Agathe

Produktion: Kruder-Klutsch Karin

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447