Aviso Pressefototermin: Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch bei den Aufbauarbeiten für das Film Festival 2013

Nur noch wenige Tage bis zum Start des Traditionsevents

Wien (OTS) - Das Film Festival am Wiener Rathausplatz ist ein jährlicher Fixpunkt für Kultur-Sympathisanten und Kulinarik-Fans. Seit Montag, den 17. Juni laufen die Aufbauarbeiten auf Hochtouren. Rund 300 Personen - darunter Tischler, Elektriker, stahlbaufirmen, Glaser, Schlosser, Gerüstbauer, Beleuchter und Tontechniker - tragen dazu bei, dass der Wiener Rathausplatz schon bald im einmaligen Glanz des Film Festivals erstrahlt. Auf dem Programm stehen u.a. die Installation der Beleuchtung, der Aufbau der Tonanlage und der 300m2 großen Leinwand, diverse Verglasungen sowie das Aufstellen der Gastronomieeinheiten und der Bestuhlung vor der Leinwand, bevor das Film Festival am Samstag, den 29. Juni gegen 21.45 Uhr mit Donizettis L'Elisir d'Amore in einer spektakulären Wild-West-Version eröffnet wird.

Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch macht sich schon einmal ein Bild von den finalen Aufbauarbeiten für das sommerliche Festival, das in Kürze startet.

Wir laden die VertreterInnen der Medien dazu herzlich ein.

Mittwoch, 26. Juni 2013, 12:00 Uhr

Treffpunkt Rathausplatz, Ecke Lichtenfelsgasse

