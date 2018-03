AVISO: Kroatische Außenministerin Pusic hält Vortrag im Parlament

Präsidentin Barbara Prammer heißt 28. EU-Mitglied willkommen

Wien (PK) - Anlässlich des bevorstehenden Beitritts Kroatiens zur EU wird die Außenministerin des jungen Balkanstaates, Vesna Pusic, morgen um 11.00 Uhr im Hohen Haus einen Vortrag halten. Auf Einladung von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und dem Vorsitzenden der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik, Wolfgang Schüssel, referiert die kroatische Vizepremierministerin im Nationalratssitzungssaal zum Thema "Croatia - The new member of he European Union". Der junge Staat Kroatien wird am 1. Juli 2013 im Rahmen der siebten Erweiterungsrunde der Union als 28. Mitglied offiziell in die europäische Gemeinschaft aufgenommen. Vesna Pusic, die im Vorfeld Gespräche mit Vizekanzler Spindelegger und Nationalratspräsidentin Prammer führt, wird im Anschluss an ihr Referat noch für Publikumsfragen zur Verfügung stehen. (Schluss) sue

