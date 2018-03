Josef Redl neu bei Gaisberg Consulting

Seit Juni 2013 verstärkt Josef Redl (35) das Team von Gaisberg Consulting

Wien (OTS) - Josef Redl ist Experte für Wirtschaftsthemen und betreut bei Gaisberg Unternehmen in den Bereichen Litigation PR und Krisenkommunikation. Alfred Autischer, Gründer von Gaisberg Consulting: "Gaisberg Consulting hat sich auf High Stakes Communications und damit auf verlässliche Kommunikation in kritischen Situationen spezialisiert. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Wirtschaftsjournalist verfügt Josef Redl über umfangreiches Wissen um die europäischen Finanz- und Unternehmensmärkte und die österreichische und europäische Medienlandschaft. Er hat viele Jahre lang bewiesen, wie komplexe Sachverhalte verständlich dargestellt werden können und passt damit perfekt in unser Expertenteam."

Vor seinem Wechsel zu Gaisberg Consulting hat sich Josef Redl als investigativer Journalist bei prominenten Fällen einen Namen gemacht und wurde in den vergangenen Jahren in dieser Kategorie regelmäßig unter die wichtigsten Journalisten des Landes gereiht. Er war unter anderem für das Wochenmagazin FORMAT und zuletzt acht Jahre lang im Wirtschaftsressort des Nachrichtenmagazins profil tätig. Josef Redl hat die Europäische Journalismus Akademie in Wien absolviert.

Detaillierte Informationen zu Gaisberg Consulting und dem Team finden Sie unter www.gaisberg.eu.

Rückfragen & Kontakt:

Gaisberg Consulting GmbH

Tel.: 01/5227804

christiane.berghold @ gaisberg.eu