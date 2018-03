AK Kaske: Konjunkturprogramm kommt zum richtigen Zeitpunkt

Wien (OTS) - "Eine rasche Reaktion zum richtigen Zeitpunkt", sieht AK-Präsident Rudi Kaske in der Einigung der Bundesregierung auf ein spürbares Konjunkturprogramm. Insbesondere die zusätzlichen Mittel für ein Sonder-Wohnbauprogramm seien eine wichtige Maßnahmen. Gemeinsam mit den Investitionen in Pflege und die vorgezogenen Mittel für die Kinderbetreuung "sind das Investitionen genau in jenen Bereichen, die nicht nur den Menschen wesentlich helfen sondern auch Arbeit schaffen", sagt Kaske.

Österreich hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass mit aktivem Gegensteuern gegen die schwache Konjunktur und mit Investitionen statt Sparprogrammen die Wirtschaft gestärkt und Arbeitslosigkeit niedriger gehalten werden kann als dies in anderen Ländern der Fall ist. Es ist wichtig, so Kaske, dass sich die Regierung diesem Kurs weiter verpflichtet fühlt.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Susannika Glötzl

Tel.: +43-1 501 65-2406 // +43 664 8454 226

susannika.gloetzl @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at