Einführung von Sony SmartWatch 2 - der weltweit ersten wasserfesten SmartWatch mit NFC-Konnektivität*

Mobile Asia Expo, Shanghai (ots/PRNewswire) -

Multifunktionales Gerät zur Nachrichtenmeldung, Schnittstelle für Android-Apps und Musikfernbedienung, alles in einem schlanken und wasserfesten Design

Kombiniert Sony-Technologie und Design-Kompetenz mit One-Touch-Konnektivität und erstklassiger Fertigungsqualität

Diese Sony SmartWatch der nächsten Generation bietet verbesserte Leistung, eine intuitive Bedienoberfläche und Standalone-Fähigkeit

Bekräftigt Sonys Führungsposition im Segment Smartwatch und am Körper tragbare Technologie**

Sony Mobile Communications ("Sony Mobile") stellt heute die Sony SmartWatch 2 - SW2 - vor, die modernste Smartwatch auf dem Markt.*

Sony SmartWatch 2 ist praktisch ein zweiter Bildschirm für Ihr Android-Smartphone , der nicht nur die bereits vorhandenenTelefonfunktionen erweitert, sondern einzigartige neue Vorteile bietet. Die Uhr kombiniert Form und Funktion in einem schlanken Design und dient als multifunktionale Uhr, Nachrichtenmelder, Android-App-Schnittstelle und Telefon-Fernbedienung [http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/smartwatch-2-sw2/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=smartwatch2] , allesin einem.

Offen gegenüber Android

Die App-Erweiterbarkeit ist der Schlüssel zur Sony SmartWatch 2. Sie kann mit mehr dedizierten Apps personalisiert werden als jede andere Smartwatch* und passt sich nahtlos Ihren Anforderungen an, egal, ob Sie gerade unterwegs sind, Sport betreiben, in einer Konferenz sitzen oder Ihre Freizeit zu Hause geniessen.

Laden Sie eine Vielzahl von SmartWatch-Apps herunter und erleben Sie eine Reihe von einzigartigen Funktionen - von denen Sie viele auch ausführen können, ohne jemals nach Ihrem Handy zu reichen:

Erledigen Sie Ihre Anrufe durch eine einfache Berührung Ihres Handgelenks.

Nehmen Sie mithilfe der Smart-Kamera-App aus der Ferne ein Foto von Ihrer SmartWatch aus auf.

Machen Sie Ihre Präsentationen aus der Ferne mithilfe von Presentation Pal.

Möchten Sie joggen oder Rad fahren? Wählen Sie eine Landkarten-App auf der SmartWatch, um Ihre Route mit einem schnellen Blick aufs Handgelenk zu prüfen.

Lesen Sie zuvor heruntergeladene E-Mails, wenn keine Verbindung zu Ihrem Handy besteht.

Nutzen Sie Lifestyle-Apps wie Runtastic, um Ihre Fitness-Aktivitäten gleich unterwegs aufzuzeichnen und zu verfolgen.

Schalten Sie schnell und einfach zu anderen Titeln auf Ihrem Musikplayer und regulieren Sie die Lautstärke, ohne Ihr Handy aus der Tasche holen zu müssen.

SmartWatch 2 ist ausserdem schlank und dank seines wasser- und staubdichten Designs beruhigend robust, was Ihnen die Freiheit gibt, auch am Strand oder einfach unterwegs Freude an dieser Uhr haben zu können - bei Regen oder Sonnenschein.

Wachsender Markt für am Körper tragbare Technik

Ein typischer Smartphone-Benutzer reicht mehrmals am Tag nach seinem Handy, um Nachrichten lesen, nach der Uhrzeit zu sehen, sich neue Mitteilungen in den sozialen Medien anzeigen zu lassen und selbst welche einzugeben, seine Lieblings-Apps zu nutzen, Fotos zu machen, Musik zu hören und Handy-Spiele zu spielen. SmartWatch 2 erfüllt diese Bedürfnisse über ein bequemes Touch-Bildschirm-Gerät, so dass Sie nicht mehr Ihr Handy aus Ihrer Hosentasche oder Handtasche holen müssen.

"Sony ist, seit wir 2007 die erste Bluetooth-Uhr eingeführt haben, stolzer Marktführer im Bereich Smartwatch**", so Stefan K. Persson, Head of Companion Products bei Sony Mobile Communications.

"Die Konkurrenz lanciert erst jetzt Geräte der ersten Generation, während wir bereits ein Gerät der dritten Generation auf den Markt bringen - mit all der Einsicht, die wir durch mehr als eine halbe Million Kunden gewonnen haben, und kombiniert mit Sonys Reichtum an technologischer Erfahrung und Kompetenz, um das beste Smartwatch-Erlebnis zu erschaffen, das es je gegeben hat.

"Die Zukunft der am Körper tragbaren Geräte sieht unglaublich erfolgversprechend aus. Analysten sagen aufgrund ihrer Untersuchungen voraus, dass bis 2016 an die 41 Millionen "intelligente" Uhren verkauft werden", so Persson. "Wir haben über 200 einzigartige Apps für die Sony SmartWatch, die bisher über eine Million Mal heruntergeladen wurden, und wir arbeiten weiterhin mit unserem starken Netzwerk von Entwicklern daran, noch überzeugendere Smartwatch-Erlebnisse zu bieten."

Das Beste von Sony in einer SmartWatch

Wenn Sie Android, ein Smartphone oder ein Tablet-Gerät nutzen, ist die Sony SmartWatch 2 Ihr idealer Smartwatch-Partner.

Es ist einfach und bequem, auf Benachrichtigungen für beispielsweise Nachrichten, Anrufe oder E-Mails, Nachrichten auf Facebook(TM) oder Twitter(TM) oder den Kalender auf Ihrem Handgelenk zuzugreifen. Sie können die SmartWatch auch als Fernbedienung für Ihren Walkman(TM) oder einen anderen digitalen Media-Player nutzen. Dieses drahtlose Zubehör ist ideal für die Kopplung mit Grossbildgeräten wie etwa das neu angekündigte Xperia(TM) Z Ultra in Situationen, die eine diskrete Nutzung erforderlich machen.

Die SmartWatch 2 bietet neue Leistungsmerkmale als natürlicher Nachfolger der derzeitigen Sony SmartWatch wie NFC-Konnektivität [ht tp://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/smartwatch-2-s w2/specifications/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_cam paign=smartwatch2 ] für One-Touch-Paarung, beeindruckendes Premium-Design und eine Reihe von Technologien, einschliesslich einer höheren Auflösung für schärfere Bildqualität, besserer Sicht auch bei Sonneneinstrahlung, einer längeren Akkulaufzeit, einer intuitiveren Bedienoberfläche, der eigenständigen Uhrenfunktionen und einer breiten Palette von vorinstallierten und empfohlenen Apps.

Wenn sie nicht mit Ihrem Telefon verbunden ist, funktioniert die SmartWatch 2 als eine eigenständige Digitaluhr. Man kann auf ihr zuvor empfangene Mitteilungen lesen, die Uhrzeit sehen, sich den Wecker stellen oder sie sogar bei der Suche nach dem Schlüssel als Lichtquelle verwenden.

Man kann die SmartWatch 2 auch mit jedem normalen 24-mm-Uhrenarmband tragen, und bald werden neue Uhrenarmbänder von Sony erhältlich sein, mit denen Sie Ihrem persönlichen Stil weiteren Ausdruck verleihen können.

Sony wird weiterhin neue Technologien mit bahnbrechendem Design einführen und verfügt schon jetzt über das grösste Sortiment an NFC-Zubehör, von drahtlosen Kopfhörern [http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/Stereo-Bluetooth-Headset-SBH50/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=stereobluetoothheadsetsbh50] bis hin zu tragbaren Lautsprechern [http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/wireless-speaker-srs-btv5/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=wirelessspeakersrsbtv5] , Fernsehern, SmartTags und der SmartWatch.

Die wichtigsten Merkmale der Sony SmartWatch 2

Bildschirmhelligkeit (lesbar bei Sonnenlicht)

Längste Akkulaufzeit unter den Smartwatchs* (Akkufüllstandanzeige warnt vor auslaufendem Akku)

Wasserdicht (IP57)

Einfache Einstellung (NFC-Paarung und -Verbindung)

Eigenständige Uhrenfunktionen

Standardmässiges Mikro-USB-Kabel zum Aufladen

Benutzeroberfläche ähnelt der Android-Oberfläche und ist dadurch intuitiver

Grösserer Bildschirm mit höherer Auflösung (4 cm Durchmesser, 220 x 176 Pixel)

Hochwertige Materialien (Aluminiumgehäuse und Edelstahlarmband)

Erweiterte Kompatibilität (funktioniert mit den meisten Android-Handys)

Austauschbares Uhrenarmband - kann mit jedem normalen 24-mm-Armband personalisiert werden

Die Sony SmartWatch 2 SW2 wird ab September 2013 weltweit erhältlich sein.

* Spezifikationen verifiziert durch Strategy Analytics: Zum Stichtag 21. Juni 2013 ist die Sony SmartWatch die erste Smartwatch der Welt mit NFC, die vielseitigste Smartwatch, hat mehr Apps als jede andere Smartwatch und hat die längste Akkulaufzeit unter den Smartwatchs.

** Spezifikationen verifiziert durch Strategy Analytics: Zum Stichtag 21. Juni 2013 ist Sony der führende Anbieter in der Kategorie der Smartwatchs.

