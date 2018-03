NÖ Tage der offenen Ateliers 2013

Anmeldungen noch bis 15. Juli möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Bei den NÖ Tagen der offenen Ateliers am 19. und 20. Oktober stehen Malerei, Grafik, Bildhauerei und Fotografie ebenso im Rampenlicht wie Film-, Textil-, Schmuck- und Schmiedekunst. Im Rahmen dieser Initiative der Kulturvernetzung NÖ sind alle niederösterreichischen bildenden Künstler eingeladen, ihre Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten zu präsentieren. Ein Wochenende lang kann so das interessierte Publikum neue Werke sehen, beim kreativen Schaffensprozess dabei sein und einen sehr persönlichen und intensiven Zugang zur Kunst erleben.

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll zeigt sich hocherfreut über den Erfolg der NÖ Tage der offenen Ateliers: "Seit mehr als zehn Jahren zeigt diese Veranstaltung, wie aufregend, wie interessant und wie vielfältig die Kunst in unserem Land ist. In Niederösterreich ist eben nicht nur die Hochkultur zu Hause. Hier wird besonders auch eine lebendige und vielfältige Kunst- und Kulturszene gepflegt. Die zahlreichen Künstlerinnen und Künstler leisten dafür einen enorm wichtigen Beitrag und laden nach dem Motto 'Kultur vor der Haustür' alle Menschen ein, sich mit Kunst auseinander zu setzen. Besonders freue ich mich zudem über die Kooperation mit unseren Nachbarn in Oberösterreich und Tschechien. Die NÖ Tage der offenen Ateliers sind aus dem niederösterreichischen Kulturkalender nicht mehr weg zu denken."

Seit 2003 werden die NÖ Tage der offenen Ateliers von der Kulturvernetzung NÖ in Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung des Amtes der NÖ Landesregierung durchgeführt, auch heuer finden sie wieder in Abstimmung mit dem Land Oberösterreich und den tschechischen Bundesländern Südböhmen, Vysocina und Südmähren statt. Die Veranstalter sind zuversichtlich, auch 2013 an die Erfolge der vorhergehenden Jahre anzuschließen: 2012 wirkten rund 1.100 Kunstschaffende mit, rund 59.000 Gäste wurden gezählt. Somit konnten in den vergangenen zehn Jahren insgesamt knapp 470.000 Gäste verzeichnet werden.

Mitmachen können alle, die über ein Atelier, eine Galerie oder eine Kunsthandwerkstätte in Niederösterreich verfügen, die am 19. oder 20. Oktober an mindestens einem Halbtag geöffnet sind. Begleitprogramme wie Kreativ-Workshops, Konzerte, Weinverkostungen, Lesungen und Kinderprogramme sind hochwillkommen, aber nicht verpflichtend.

Zur Teilnahme anmelden kann man sich bis Montag, 15. Juli. Die Anmeldung erfolgt online unter www.kulturvernetzung.at oder mittels Anmeldeformulars, das in den Regionalbüros der Kulturvernetzung NÖ erhältlich ist. Die Online-Anmeldung wurde optisch neu gestaltet und ist nun noch einfacher zu bedienen; auch Gruppen-Anmeldungen sind möglich.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02572/202 50-0 und www.kulturvernetzung.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12175

www.noe.gv.at/nlk