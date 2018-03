ferienspiel-Sommer 2013: Ganz Wien ist Abenteuerspielplatz!

Von 29.6. bis 1.9. 2013 garantieren das wienXtra-ferienspiel und Holli Knolli Spaß und Action für alle Kinder von 6 bis 13 Jahren.

Wien (OTS) - Neun Wochen Sommerferien und keine Spur von Langeweile, denn auf dem ferienspiel-Programm stehen in ganz Wien rund 200 Aktionen, günstig bis gratis, darunter Sport von A bis Z, Natur- und Museumsabenteuer, kreative Experimente, Kinderflohmarkt und vieles mehr. Wo was los ist, verraten die zwei übersichtlichen ferienspiel-Pässe - einer für alle von 6 bis 10 Jahren und einer für alle 10- bis 13-Jährigen. Sie werden an den Wiener Schulen verteilt und liegen in der wienXtra-kinderinfo zum Abholen bereit. Online gibt es das Programm ab Mitte Juni unter www.ferienspiel.at. Ein Tipp für alle Holli-Fans: Ab 28. Juni warten coole neue Spiele auf www.holliknolli.at.

Die ferienspiel-Highlights 2013

Los geht es am 28. und 29.6. beim Startfest im Donaupark. Über 50 Mitmachstationen und ein mitreißendes Bühnenprogramm geben einen Vorgeschmack auf den ferienspiel-Sommer. Die Kinderstadt Rein ins Rathaus! öffnet von 19. bis 24.8. im Wiener Rathaus seine Pforten und am 24.8. steigt das große Sportfest am Bundessport- und Spielplatz Wienerberg. Den perfekten Ferienabschluss feiern 10- bis 13-jährige Kids am 29.8. [die party] im Wiener Rathaus.

Keine Zeit zum Däumchendrehen

Die spielebox lädt zum Spielen in den Kurpark Oberlaa ein. Alle ab 8 Jahren gehen dort beim Geocaching mit GPS-Gerät auf Schatzsuche. Kinofans machen sich es im cinemagic-Sommerkino bei Filmabenteuern mit Tigger, Janosch und Bibi Blocksberg gemütlich. Für alle ab 10 Jahren gibt es Filme wie "Die Abenteuer des Huck Finn", "Die Vampirschwestern" oder "Ostwind - Grenzenlos frei". Eine brandneue ferienspiel-Aktion ist Die Museums-Hörbox: In ausgewählten Museen nehmen Kinder Geräusche und Eindrücke auf und präsentieren diese Hörwelten dann im Radio Orange 94,0 und online.

Kreuz und quer durch die Stadtwildnis

Zahlreiche ferienspiel-Aktionen lassen Stadtkinder die Natur hautnah erleben: Zum Beispiel unternehmen sie bei Naturforschen als Erlebnis eine Krebssafari oder machen Sinnesreisen durch den Wald. Besonders mutige ferienspiel-Kids erleben die Nachtnatur bei Eine Nacht im Wald oder im LobauCamp im Nationalpark: Nach Wanderungen durch den Wald oder die Lobau, chillen und grillen alle gemeinsam am Lagerfeuer und schlafen unter den Sternen.

Holli-Action für 6- bis 10-Jährige

Bei der Hundewanderung gehen Kinder mit Therapiehunden auf Schatzsuche und lösen gemeinsam knifflige Aufgaben. Am Robi Abenteuerspielplatz gibt es an jedem Tag ein neues Abenteuer, wie Kletter- und Balancierparcours, Kinderolympiade oder einen Sinnes-Pfad. Beim Sommerkochen in der Hollerei kreieren junge KöchInnen vegetarische Köstlichkeiten, die sie sich dann schmecken lassen.

Exklusiv für ferienspiel-Kids von 10 bis 13 Jahren

Am Landgut Cobenzl einen Lippenpflege-Stift herstellen, im Architekturmuseum ein eigenes Fahrzeug konstruieren oder im medienzentrum Video- und VJ-Experimente machen - das ferienspiel lädt dazu ein, Neues auszuprobieren! Mission Wien, eine ganz besondere Rätseltour, macht neugierige Kids zu StadtreporterInnen und führt sie durch drei Wiener Bezirke. Dabei entsteht eine Fernsehsendung, die auf W24 läuft. Wie man mit Licht zeichnet, erfahren kreative Köpfe beim Fotoworkshop im 21er Haus und alle Mädchen tauchen in den techNIKE-workshops an der TU Wien in die Welt der Technik ein.

sommerferienspiel

Sa, 29. Juni bis So, 1. September 2013

ferienspiel-Hotline: Tel. 4000-84 400, ferienspiel @ wienXtra.at Anmeldungen ab Sa, 22.6. um 10 Uhr in der wienXtra-kinderinfo

7., MuseumsQuartier/Hof 2, Museumsplatz 1

Öffnungszeiten: Di, Mi, Do, Fr, 14 - 18 Uhr und Sa, So, Ftg. 10 - 17 Uhr

www.ferienspiel.at (Programm online ab Mitte Juni)

ferienspiel-Highlights:

Startfest: Fr, 28.6. und Sa, 29.6., 14 - 19 Uhr im Donaupark, 22., Arbeiterstrandbadstraße - Eintritt frei!

Rein ins Rathaus! Mo, 19.8. bis Sa, 24.8., 10 - 17 Uhr im Wiener Rathaus - Eintritt frei!

Sportfest: Sa, 24.8., 13 - 17 Uhr, 10., Bundessport- & Spielplatz Wienerberg - Eintritt frei!

[die party]: Do, 29.8., 17 - 20 Uhr im Wiener Rathaus - Eintritt frei!

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Krones, wienXtra-ferienspiel

Tel.4000-84401

E-Mail: sabine.krones @ wienXtra.at



Gini Stern, wienXtra-PR,

Tel. 4000-84 380,

gini.stern @ wienXtra.at