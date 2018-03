Pariser Preis für Innovation geht an Wien

Wien (OTS) - Das "European Institute for Creative Strategies and Innovation" in Paris versteht sich als ein Zentrum der Forschung, Erneuerung und Unterstützung für Innovation und Erneuerungsstrategien in Europa und in der Welt. Jedes Jahr nehmen mehr als 12.000 Führungskräfte an Seminaren, Konferenzen und Trainings in zehn Ländern teil. Das Institut veranstaltet alljährlich, dieses Jahr bereits zum sechsten Mal, eine Nationale Tagung für ManagerInnen im Bereich der Innovation.

Dieses Jahr sind Mitte Juni in der Pariser Universität Sorbonne rund 450 InnovationsmanagerInnen aus ganz Europa zusammengekommen -VertreterInnen der Verwaltung, aber auch ManagerInnen aus der Industrie (Volkswagen, Novo Nordisk, Siemens, Michelin etc.), WissenschaftlerInnen und Filmschaffende. Seit 2009 wird im Rahmen der Tagung die Auszeichnung "Hermes für Innovation" in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Nach Würdigungen von Helnsinki, Barcelona und Kopenhagen wurde die Auszeichnung in der Kategorie "Verbesserung des Lebens in der Stadt" 2013 der Stadt Wien verliehen. Wien wurde in einem kurzen Film gewürdigt, in dem diverse Projekte (Kinderuni, ZIT, Cycling Affairs usw.) gezeigt wurden. In Vertretung des Bürgermeisters hat Wiens Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für europäische und internationale Angelegenheiten, Elisabeth Vitouch, den Preis in der Sorbonne in Empfang genommen. Vitouch, die auch Mitglied der Jury für die Europäischen Kulturhauptstädte ist, hat in ihrem auf Französisch und Englisch gehaltenen Vortrag die Mercer Studie, Wiens Weg zur Smart City und andere Wien-Assets erwähnt. (Schluss) eg

