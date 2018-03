CMS berät Post AG bei Beteiligungserwerb in der Türkei

Wien (OTS) - Die Österreichische Post AG erwirbt 25 % an Aras Kargo, dem zweitgrößten Logistikunternehmen der Türkei. Dabei wird sie von der der internationalen Anwaltssozietät CMS Reich-Rohrwig Hainz rechtlich beraten. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 125 Millionen TRY (ca. 50 Millionen Euro). Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung.

Der österreichische Post Konzern ist in den Zukunftsmarkt Türkei eingestiegen: Der Konzern erwirbt insgesamt 25 % der Anteile am türkischen Paketdienstleister Aras Kargo. 20 % werden von der börsennotierten türkischen Gesellschaft Is Private Equity übernommen, 5 % von der Familie Aras, welche weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung von 75% hält. Die österreichische Post AG verfügt weiters über eine Call-Option in 2016, die ihr das Recht einräumt, auf Basis der Unternehmensergebnisse 2015/2016 weitere 50 % der Unternehmensanteile von der Familie Aras zu erwerben und damit die alleinige Kontrolle über das Unternehmen inne zu haben.

Die Transaktion wurde seitens CMS Reich-Rohrwig Hainz unter der Leitung von Peter Huber (Managing Partner, M&A) von einem Team bestehend aus Clemens Grossmayer (Rechtsanwalt, M&A), Döne Yalcin (Rechtsanwältin, Leiterin Turkish Desk), Dieter Zandler (Rechtsanwalt, Kartellrecht), Andreas Göller (Associate, M&A) sowie Egon Engin-Deniz (Partner, IP) und Gabriela Staber (Rechtsanwältin, IP) betreut.

"Besonders herausfordernd war naturgemäß die Optionsstruktur", erklärt Peter Huber, "Abgesehen von dieser rechtlichen Herausforderung war es für uns sehr spannend, unsere langjährige Klientin beim Ersteinstieg in den Wachstumsmarkt Türkei zu begleiten. Unsere aufgrund des CMS Turkish Desk bestehende Expertise kam uns dabei sehr zugute."

