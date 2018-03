Netdoktor.at - Österreichs größtes Gesundheitsportal erstrahlt in neuem Glanz

Wien (OTS) - Seit 1999 bereiten Ärzte und Experten auf netdoktor.at medizinisches Fachwissen für Patienten und Laien auf. Mit mehr als 1,6 Millionen Besuchen im Monat ist es das mit Abstand größte Gesundheitsportal in Österreich. Ab sofort ist es optisch und technisch komplett neu und fit für die digitale Zukunft.

Kaum ein anderes Internet-Portal in Österreich kann für sich behaupten, eine unique Stellung im Markt zu haben. Netdoktor.at kann es mit Sicherheit. Seit mehr als 14 Jahren beschäftigen sich Ärzte und Experten damit, medizinisches Fachwissen in einfacher Sprache aufzubereiten und allgemein zugänglich zu machen. So entstanden mehr als 12.000 medizinsche Artikel, knapp 40.000 Datensätze von Ärzten, Spitälern, Apotheken, Medikamenten und mit beeindruckenden 1.500.000 Beiträgen, die wohl größte usergetriebene Community im Gesundheitsbereich.

Neues Design und High-End-Technologie

Der neue Markenkern zitiert einen progressiven, dabei aber hochwertigen und vertrauenswürdigen Auftritt. Komplett in Responsive-Design entwickelt werden die Inhalte und Services von allen Endgeräten optimal dargestellt. Damit orientiert sich netdoktor.at an der rasant steigenden mobilen Nutzung. Die Redaktion wird sich ab sofort auch tagesaktuellen Gesundheitsthemen widmen, stark visuell arbeiten und das Thema Bewegtbild forcieren. Einige Service-Apps werden im Laufe des Jahres aus der Produktvielfalt von netdoktor.at noch nachfolgen.

Dr. Eva Dichand: "E-Health ist das digitale Zukunftsthema"

Die neue Eigentümerin Dr. Eva Dichand bewies mit dieser Akquisition erneut Spürsinn und ist sich sicher: "E-Health ist das digitale Zukunftsthema, wir werden die hohe Qualität von netdoktor.at und die Position als Marktführer weiter ausbauen".

Stolz zeigt sich auch netdoktor.at-Geschäftsführer Mag. Christof Hinterplattner: "netdoktor.at ist jetzt in jedem Bereich fit für die Zukunft, aus der inhaltlichen Stärke heraus erschließen wir sukzessive weitere Produktwelten und Medienkanäle ".

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christof Hinterplattner

Geschäftsführer

NetDoktor.at GmbH

Heiligenstädter Lände 29 / Top 5

1190 Wien T: + 43 / (1) 405 55 75 - 0

E: c.hinterplattner @ netdoktor.at

W: www.netdoktor.at