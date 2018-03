Bundeslehrlingswettbewerb der Jungfloristen vom 26. bis 29. Juni

"Sinfonie der Blumen" im Stift Ossiach - 27 Jungtalente zeigen ihr Können

Wien (OTS) - Mit der spannenden Symbiose von Blumen und Musik wartet der diesjährige Bundeslehrlingswettbewerb der österreichischen Floristen auf, der heuer im Rahmen des Carinthischen Sommers im Stift Ossiach in Kärnten stattfinden wird. Von 26. bis 29.06. werden sich hier Österreichs beste JungfloristInnen messen und sich der Herausforderung stellen, das Motto "Sinfonie der Blumen" in einem ihrer Werkstücke umzusetzen.

27 Floristenlehrlinge des 3. Lehrjahres werden an den Start gehen, dafür wurden in den letzten Monaten in eigenen Landeswettbewerben die drei besten Talente pro Bundesland eruiert. Das Anforderungsprofil an die jungen Teilnehmer ist enorm: Sie müssen jeweils fünf Werkstücke erstellen - vom Trauerkranz, Charakterstrauß und der Tischdekoration bis zum Brautstrauß und der Interpretationsarbeit zum Thema "Sinfonie der Blumen". Bewertet werden die Werkstücke von einer neunköpfigen Jury, die sich aus je einem Bundeslandvertreter zusammensetzt.

"Die Interpretationsarbeit wird sich in diesem Jahr einer ganz besonderen Herausforderung widmen, schließlich geht es darum, durch die floralen Arbeiten Musikstücke zu interpretieren. Wir dürfen gespannt sein auf die kreativen Ideen unserer Talente, die bei dieser Aufgabenstellung besonders gefordert sind, ebenso wie die Jury, deren Aufgabe es sein wird, die Blumensprache entsprechend zu lesen", erläutert Rudolf Hajek, Bundesinnungsmeister der Gärtner und Floristen und Präsident des Blumenbüros Österreich.

Vorbereitungen für den Wettbewerb laufen auf Hochtouren

In Kärnten laufen die Vorbereitungen für den Bundeslehrlingswettbewerb bereits auf Hochtouren. Landesinnungsmeister Kurt Glantschnig und sein Team überlassen nichts dem Zufall, um den Bewerb zu einem Fest für die Floristenbranche zu machen. Auch die Teilnehmer werden in ihren jeweiligen Ausbildungsbetrieben schon intensiv auf den Wettkampf vorbereitet.

"Als Jungflorist bei diesem Wettbewerb sein Bundesland zu vertreten, das ist ein ganz besonderer Anreiz für die Lehrlinge. Möglich gemacht wird dies durch die Unterstützung der Ausbildungsbetriebe, die ihre Lehrlinge gründlich vorbereiten", so der Bundesinnungsmeister.

Handwerk kommt zur Blüte: Top-ausgebildete Floristik-Jugend

Sehr erfreut zeigt sich Hajek über das hohe Niveau der jungen FloristInnen: "Mit Spannung dürfen wir den Wettbewerb im Stift Ossiach und die kreativen Ideen unserer Jugend erwarten, die sich von Jahr zu Jahr steigern. Es ist zu beobachten, dass sich auch die Betriebe vermehrt in die Vorbereitungen einbringen und Leistungen gezeigt werden, die etwas ganz Besonderes sind."

Eine fundierte handwerkliche Ausbildung, das Erkennen von Trends, technische Fertigkeiten - das sind die Grundlagen für eine qualitätsvolle Ausbildung und die Zukunft des Berufsstandes. "Nur mit einer gut ausgebildeten Jugend ist es möglich, uns als Fachbetrieb von Mitbewerbern zu unterscheiden - gemäß unserem Branchen-Motto 'Handwerk kommt zur Blüte'", unterstreicht Hajek.

Fair Flowers Fair Plants: Nachhaltiges Engagement der Floristen-Branche

Bereits seit 2012 wird im Rahmen des Wettbewerbs ein Werkstück nur mit Rosen, die mit dem Gütesiegel "Fair Flowers Fair Plants" (FFP) ausgezeichnet sind, angefertigt. "Wir engagieren uns stark dafür, die Bedeutung von nachhaltigem Anbau für unsere Branche bewusst zu machen. Derzeit beteiligen sich bereits 250 Floristenfachbetriebe an der Umsetzung beziehungsweise an der Verwendung dieses Gütesiegels", informiert der Bundesinnungsmeister.

Ein Fest für die Floristik: Ausstellung und buntes Rahmenprogramm

Am kommenden Samstag, 29.06., können die Werkstücke von 09.00 bis 17.00 Uhr von den Besuchern bestaunt werden. Sie erhalten damit die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von der hohen Qualität und den Leistungen der jungen Floristen zu machen. "Wir dürfen bei dieser Veranstaltung kreative und emotionale Werkstücke erwarten, ebenso wie das südliche Flair, das ein Besuch bei unseren Innungsfreunden in Kärnten stets verspricht. Ich freue mich, dass unsere Jugend im kulturellen Ambiente des Stiftes Ossiach ihre Ideen rund um diese schöne Verbindung von Floristik und Musik verwirklichen kann", betont Hajek.

Nähere Informationen zum Bundeslehrlingswettbewerb und Bilder gibt es beim Blumenbüro Österreich, Laxenburgerstraße 367, 1230 Wien, Tel.:

+43/1/615 12 98, Fax: +43/1/615 12 99, E-Mail:

office@blumenbuero.or.at sowie auf der Homepage http://www.blumenbuero.or.at.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Blumenbüro Österreich

Tel.: 01/615 12 98, Fax: 01/615 12 99

office @ blumenbuero.or.at

www.blumenbuero.or.at