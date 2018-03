Durch den Sommer mit Hitradio Ö3

Wien (OTS) - Radio Holiday, Mittags-Charts, Freitank-Freitag - der Sommer im Hitradio Ö3 wird ein Hit. Außerdem ist Ö3 wieder mit zahlreichen Off-Air-Events im ganzen Land unterwegs.

Der Sommer on air

Sommerzeit ist Ferienzeit - ab 1. Juli sendet Hitradio Ö3 daher wieder zwei Monate lang Radio Holiday (Mo-Fr, 9.00 bis 12.00 Uhr). Ö3-Reporter/innen sind in ganz Österreich unterwegs und liefern täglich die lässigsten Sommerbilder von Events, coolen Locations und spannenden Menschen. Neu und bereits seit Montag, 24.6., on air sind die Ö3-Mittags-Charts, die alternierend von Andi Knoll und Peter L. Eppinger moderiert werden (Mo-Fr, 12.00 bis 14.00 Uhr). Im Mittelpunkt der Mittags-Charts steht die beste Musik für die Mittagspause - z. B. der meistgewünschte Hit des Tages. Die Mittags-Charts stehen aber auch für unterhaltsame Rankings aus den Bereichen Sport, Society und Lifestyle.

Viermal Freitank-Freitag im Juli

Er ist wieder da: der Freitank Freitag! Hitradio Ö3 übernimmt im Juli die Tankrechungen der Ö3-Hörer/innen. Einfach Tankrechnung einschicken und gewinnen - an den Juli-Freitagen, den Freitank-Freitagen, wird jeweils von 7.00 bis 17.00 Uhr alle zehn Minuten lang eine Rechnung gezogen. Alle Spielregeln sind auf oe3.orf.at zu finden.

Mit Ö3 gut durch den Reiseverkehr - auch in englischer Sprache

Sommerzeit ist Baustellenzeit auf Österreichs Straßen. Hitradio Ö3 sorgt mit dem schnellsten Verkehrsservice Österreichs dafür, dass Reisende gut an ihr Ziel kommen. Die Ö3-Verkehrsredaktion ist mit allen Blaulichtorganisationen, den einzelnen Straßenmeistereien, den Tunnelzentralen und natürlich den mehr als 34.000 Ö3vern vernetzt. An neuralgischen Stautagen liefert ein Reporter aus dem Ö3-Verkehrsflieger einen Überblick über die aktuelle Lage auf Österreichs Straßen und verweist auf mögliche Ausweichstrecken. Und nicht zuletzt tragen zahlreiche Informationstechnologien (Verkehrskameras, Straßensensoren etc.) dazu bei, die Verkehrsinformation zu präzisieren. Die Ö3-Verkehrsredakteur/innen warnen live on air zur vollen und zur halben Stunde. Bei Geisterfahrern wird das laufende Programm sofort unterbrochen, zusätzlich wird an den Reisewochenenden auch in englischer Sprache vor Geisterfahrern auf den heimischen Autobahnen gewarnt. Und auch digital über TMCPlus wird rund um die Uhr vor Behinderungen im Straßenverkehr gewarnt, Meldungen vom öffentlichen Verkehr fließen ebenfalls in die Verkehrsübersicht ein.

Ö3 Blobbing Tour 2013

Hitradio Ö3 ist während der Sommermonate unterwegs durchs ganze Land und macht an den schönsten Badeseen Station. Im Mittelpunkt steht dabei der Wasserfunsport Blobbing! Der Auftakt zur Ö3 Blobbing Tour 2013 findet am 29. und 30. Juni 2013 in Strobl am Wolfgangsee statt. Im Juli und August stehen dann der Attersee, der Stubenbergsee, die St. Martins Therme, der Achensee, der Traunsee, der Ossiacher See, der Wallersee, der Goinger Badesee und der "Ozean" in Guntramsdorf am Tourplan. Hier kann jeweils am Samstag und am Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr geblobbt und gejumpt werden. In der Ö3-Blob-Area dreht sich alles um Frontflips, Backflips oder Grabs, wie die Sprünge genannt werden. Lebensfreude & Adrenalin pur sind garantiert! Zudem sorgen die Ö3-DJs am Veranstaltungsort mit dem besten Musikmix Österreichs für Spaß am, über und im Wasser. Alle Blobbing-Stationen gibt es unter oe3.ORF.at.

Hitradio Ö3 bei der Beach Volleyball Europameisterschaft 2013

Die Beach Volleyball Europameisterschaft in Klagenfurt zählt zu den heißesten Events des Sommers. Hitradio Ö3 ist langjähriger Radio-und Entertainment-Partner der Veranstaltung und auch 2013 als "offizielles Beach Volleyball-Radio" vom 30. Juli bis 4. August live dabei, wenn sich Europas beste Beachvolleyballer, begeisterte Fans, Stars und VIPs am Wörthersee treffen. Die Ö3-Redaktion berichtet über Promis, die Stimmung am Center Court und die sportlichen Highlights. Die Ö3-Wetterredaktion meldet sich von der Ö3-Wetterinsel im Wörthersee und wirft einen Blick auf das Beachvolleyball-Wetter. Zudem richtet Hitradio Ö3 auch wieder d a s große Side-Events des Wochenendes aus: die legendäre Ö3-Beachparty am Unicampus Klagenfurt. Mit den Ö3-Moderatoren Thomas Kamenar und David Pearson, den Ö3-DJs Kalman Gergely und Clemens Wagner und den Ö3-Tänzerinnen wird am Freitag, den 2.8. die ganze Nacht durchgefeiert.

Die Ö3-Eisattacke - Unterwegs durch ganz Österreich

Bereits seit 24. Juni und heuer zum neunten Mal tourt Hitradio Ö3 mit dem Ö3-Eistruck vollgepackt mit den neuesten Eiskreationen von Nestlé-Schöller durch ganz Österreich und macht 15 Mal in speziell ausgewählten Orten von Vorarlberg bis Wien Station. Ob im Büro, in der Werkstatt, auf der Baustelle, im Kindergarten oder auch zu Hause - von 11:00 bis 14:00 Uhr wird mit Gratis-Eis für Abkühlung gesorgt. Alle Stationen, Anmeldungen und weitere Infos gibt es unter oe3.ORF.at.(hb)

