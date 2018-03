EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT erhält im dritten Jahr in Folge Top-Bewertung von deutschen Finanzvermittlern

- Die österreichische Fondsgesellschaft wird in

diesem Jahr von 95 Prozent der befragten Vermittler in Deutschland als hervorragend beurteilt

- Unabhängige Studie "Erfolgsfaktoren im Finanzvertrieb 2013" bei 192 hauptberuflichen Vermittlern der größten deutschen Finanzvertriebe

- Mehr als 90 Prozent der Finanzvermittler stufen die Wettbewerbsfähigkeit der C-QUADRAT Fonds als "ausgezeichnet" oder "sehr gut" ein

- C-QUADRAT auch bei Vertriebsunterstützung erneut hervorragend beurteilt

Jetzt ist es - nach 2011 und 2012 - im dritten Jahr in Folge durch eine unabhängige Studie belegt: Die Investmentfonds der österreichischen Gesellschaft C-QUADRAT begeistern die meisten Finanzvermittler in Deutschland. Denn satte 95 Prozent der befragten deutschen Finanzvermittler vergeben für C-QUADRAT eine Top-Bewertung von "ausgezeichnet" oder "sehr gut". Keine andere Fondsgesellschaft, auch nicht etablierte große Anbieter, werden von so vielen Vermittlern als Top bewertet wie C-QUADRAT.

So das Ergebnis der unabhängigen Studie "Erfolgsfaktoren im Finanzvertrieb 2013" des Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov aus Köln. Für die Studie wurden 192 hauptberufliche Vermittler der größten Finanzvertriebe am deutschen Privatkundenmarkt zu Fonds- und Kapitalanlageprodukten befragt. Bereits 2012 und 2011 wurde C-QUADRAT von den deutschen Finanzvermittlern als beste Fondsgesellschaft eingestuft.

Besonders gut hat die österreichische Fondsgesellschaft auch 2013 bei der Beurteilung der "Wettbewerbsfähigkeit der Produkte" abgeschnitten. Überzeugende 91 Prozent der befragten Vermittler stufen nämlich die C-QUADRAT Fonds als "ausgezeichnet" oder "sehr gut" ein. Damit rangiert C-QUADRAT auch hier mit auf den ersten Plätzen. Die Qualität der C-QUADRAT Fonds wird somit von den deutschen Vermittlern erneut besser beurteilt als die Produkte von etlichen großen Anbietern.

Darüber hinaus stufen die Finanzvertriebe C-QUADRAT in der Kategorie "Vertriebsunterstützung" zum wiederholten Mal als Top-Fondsgesellschaft ein. So meinen 85 Prozent der Vermittler, dass C-QUADRAT bei der Vertriebsunterstützung "ausgezeichnet" oder "sehr gut" sei. Weitere 10 Prozent der Finanzvermittler stufen die "Vertriebsunterstützung" von C-QUADRAT als "gut" ein, so dass insgesamt 95 Prozent der befragten Finanzvermittler C-QUADRAT in dieser Kategorie positiv beurteilen.

Thomas Rieß, Gründer und Vorstand von C-QUADRAT, sagt: "Wir wollen nicht nur in einem kurzen Beobachtungszeitraum überzeugen, sondern dauerhaft. Daher freut es mich besonders, dass wir in einer unabhängigen Studie bei deutschen Vermittlern bereits zum dritten Mal in Folge als beste Fondsgesellschaft beurteilt werden. Ich bin überzeugt, dass wir aufgrund unserer diversifizierten und vielfach ausgezeichneten Produktpalette unsere Assets under Management in Deutschland weiter steigern werden."

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

