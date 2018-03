AK Preismonitoring: Mit dem Handy auf Reisen - Was es kostet 1

SMS und Telefonieren in EU-Urlaubsländern ab Juli erneut billiger

Wien (OTS) - Beim Telefonieren und SMS-Versand kann man ab Juli in den EU-Urlaubländern wieder sparen. Nach wie vor teuer bleibt Telefonieren und SMSen in Nicht-EU-Ländern. Wer sich im Vorhinein informiert, kann unnötige, zusätzliche Kosten spa-ren. Das zeigt ein AK Test der gängigsten Mobiltelefon-Anbieter in Griechenland, Italien, Spanien, Kroatien und der Türkei.

Die AK hat die Handy-Tarife der Anbieter A1, Bob, T-Mobile, Orange, Tele.Ring, Drei, Yesss, Ge-org und Spar (S-Budget) unter die Lupe genommen. Innerhalb der EU-Länder entsprechen die Roamingpreise von Vertrags- und Wertkartentarifen den von der EU verordneten Höchstpreisen.

"Ab 1. Juli müssen die Passiv- und Aktivgebühren wie in den Vorjahren wiederum ge-senkt werden", sagt AK Konsumentenschützerin Daniela Zimmer. Die Passivgebühren werden von 9,6 Cent auf 8,4 Cent und die Aktivgebühren von 34,8 Cent auf 28,8 Cent pro Minute reduziert (jeweils inklusive Umsatzsteuer). Im Vergleich zum Vorjahr kommt man heuer also um zwölf Prozent günstiger weg, wenn man angerufen wird und spart 17 Prozent, wenn man anruft. Die SMS-Preise gehen von 10,8 Cent auf 9,6 Cent pro SMS hinunter - das ist eine Ersparnis von elf Prozent.

Weiterhin große Preisunterschiede gibt es im untersuchten Nicht-EU-Land Türkei. Es zeigt sich, dass teilweise die Roamingpreise für Wertkarten sogar wesentlich günstiger sind als jene für Vertragstarife (etwa Bob in der Türkei).

Welche Preise Sie im EU-Urlaubsland ab Juli zahlen

Land Konsument ruft nach Hause Konsument wird angerufen Griechenland 0,288 Euro/Minute 0,084 Euro/Minute Spanien 0,288 Euro/Minute 0,084 Euro/Minute Italien*) 0,288 Euro/Minute 0,084 Euro/Minute Kroatien 0,288 Euro/Minute 0,084 Euro/Minute Türkei 0,288 bis 2,50 Euro/Minute 0,084 bis 1,25 Euro/Minute

*) ausgenommen Drei: Preise wie in Österreich

Manche Anbieter haben auch Sondertarife mit vorausgekauften Gesprächsminuten - zum Beispiel A1, T-Mobile, Drei und Orange monatliche Zusatzkosten und inkludierte monatliche Freiminuten oder Tarifoptionen.

SERVICE: Welchen Tarif Sie wo zahlen, finden Sie im Internet "Handys unter Palmen - Telefonieren im Ausland" unter wien.arbeiterkammer.at

