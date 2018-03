Ab 1. Juli gibt es bei McDonald's Österreich einen Vitamin-Kick: Obst und Gemüse im Happy Meal

Brunn am Gebirge (OTS) - Das Happy Meal bei McDonald's Österreich bietet jetzt noch mehr Abwechslung: Ab 1. Juli werden Hauptspeise, Beilage und Getränk um eine Portion Obst oder Gemüse erweitert. Zur Auswahl stehen ein steirischer Apfel, Zuckermelone, Karotten in Blumenform und ein Fruchtpüree.

Das Happy Meal bei McDonald's Österreich ist ein spezielles Menüangebot, das jüngeren Gästen abwechslungsreichen Genuss in zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten von Chicken McNuggets(R) bis zum Gartensalat bietet. Um eine ausgewogene Ernährung zu unterstützen, gibt es das Happy Meal nach einer erfolgreichen Testphase in zehn Restaurants nun österreichweit mit einer Portion Obst oder Gemüse zur Auswahl. Von Ernährungsexperten wird empfohlen, dass Obst und Gemüse aufgrund des hohen Vitamin- und Nährstoffgehalts fünf Mal am Tag auf dem Speiseplan stehen sollten. Ein steirischer Apfel, Zuckermelone, Karottenblumen und ein Fruchtpüree sollen helfen, den empfohlenen Tagesbedarf an Obst und Gemüse leichter zu sich zu nehmen.

"Als größtes heimisches Familienrestaurant nehmen wir unsere Verantwortung sehr ernst und arbeiten laufend an der Weiterentwicklung unseres Produktangebots - so auch beim Happy Meal. Wie wir alle wissen, ist es besonders bei Kindern nicht immer ganz einfach, den empfohlenen Tagesbedarf an Obst und Gemüse einzuhalten. Da das Auge ja bekanntlich immer mitisst, sind die neuen Produkte kindgerecht aufbereitet. Damit möchten wir Eltern dabei unterstützen, ihren Kindern Obst und Gemüse schmackhafter zu machen", so Andreas Schmidlechner, Managing Director von McDonald's Österreich. Darüber hinaus setzt McDonald's Österreich auf umfassende Informationen zu Herkunft und Zusammensetzung der Produkte, stellt transparente Nährwertangaben zur Verfügung und macht sich für mehr Bewegung im Alltag stark.

Fruchtiger Vorgeschmack

Am 29. und 30. Juni, noch vor dem offiziellen Starttermin, gibt es bei McDonald's Österreich einen Vorgeschmack auf den neuen Vitamin-Kick. Alle Kinder, die an diesen Tagen eines der österreichischen McDonald's Restaurants besuchen, erhalten kostenlos eine Portion Obst oder Gemüse zur Verkostung.

Das neue Happy Meal ist ab 1. Juli 2013 österreichweit in allen McDonald's Restaurants erhältlich. Für einen guten Start in den Tag gibt es den Vitamin-Kick auch als Teil des "easy morning" Frühstücksangebots im Happy Meal.

Über McDonald's Österreich

McDonald's Österreich erwirtschaftete im Jahr 2012 mit 184 Restaurants und 8.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 548 Millionen Euro. Das Unternehmen kauft die für das gesamte Produktsortiment verwendeten Rohstoffe zu einem überwiegenden Teil in Österreich und ist damit der größte Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft. 2012 konnte McDonald's Österreich in seinen Restaurants 157 Millionen Gäste begrüßen. Weitere Informationen auf www.mcdonalds.at

