Neues Vorstandsmitglied für MNX im Streben nach mehr Wachstum in der pharmazeutischen und klinischen Studienlogistik

Los Angeles (ots/PRNewswire) - MNX, ein globaler Anbieter von Express-Transport- und Logistikdienstleistungen, freut sich, die Ernennung von Renzo DiCarlo als Mitglied seines Vorstands bekanntzugeben. Diese Erkennung kommt zu einer Zeit, in der MNX seine Wachstumsstrategie im biowissenschaftlichen Sektor mit besonderem Schwerpunkt auf der pharmazeutischen und klinischen Studienlogistik in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik beschleunigt.

DiCarlo ist ein Veteran der pharmazeutischen Industrie mit umfassender Erfahrung von 20 Jahren in der Bereitstellung weltweit erstmals von der FDA zugelassener Therapeutika und medizinischer Geräte. Als CEO von BioPharma Services leitet DiCarlo ein Team von über 200 Experten aus der Biowissenschaft, das in Toronto, Kanada angesiedelt ist und über Partner in Schwestergesellschaften in Europa und Asien verfügt; das Team versorgt führende pharmazeutische Hersteller von Generika und Markenprodukten mit Dienstleistungen rund um klinische Studien (Phasen I-IIa), Bioäquivalenz, Verwaltung von Kontrolldaten und Statistik. Seine Teams sind jedes Jahr an der Verwaltung zahlreicher Studien in wichtigen Forschungsbereichen beteiligt, darunter Orthopädie, Dermatologie, Arthritis, Diabetes, Onkologie und andere schwere Erkrankungen.

"DiCarlos umfassende Kenntnisse der pharmazeutischen Industrie und seine Erfolgsgeschichte auf Geschäftsführungs- und Vorstandsebene werden der Wachstumsstrategie von MNX wichtige Impulse liefern", sagte Scott Cannon, CEO, MNX. "Er bringt ein wertvolles Netzwerk aus Industriekontakten und weitreichende Erfahrungen beim Umgang mit internationalen biopharmazeutischen Unternehmen mit sich. Wir freuen uns sehr, dass er ein Vorstandsmitglied von MNX wird."

"Es ist großartig, ein Teil dieses hochinteressanten und sich schnell entwickelnden Unternehmens zu sein. Mir gefällt der Unternehmergeist bei MNX und sein starker Fokus auf Biowissenschaftslogistik", sagte DiCarlo. "Mit MNX und The Riverside Company haben wir nun ein Führungsteam, betriebliches Knowhow und die notwendigen Ressourcen, um das Unternehmen auf die nächste Stufe im Bereich der medizinischen und pharmazeutischen Logistik zu führen. Ich glaube, dass ich im pharmazeutischen, klinischen und medizinischen Laborbereich praktische Führungserfahrung auf höchster Ebene in den MNX-Vorstand einbringen und unsere Diskussion dort vertiefen kann."

Im vergangenen Jahr hat MNX seine Kapazitäten aggressiv ausgebaut und sein Kunden-Portfolio erweitert. Diese Bekanntgabe ist Teil einer Serie bedeutsamer Ernennungen und Eröffnungen von Niederlassungen rund um die Welt in Nord- und Südamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum. MNX positioniert sich auch weiter als führender Anbieter spezialisierter Logistikdienstleistungen und arbeitet für eine breite Palette an Kunden auf den Gebieten Biowissenschaft, Biopharmazeutik, medizinische Geräte, klinische Forschung, Luftfahrt-AOG und Unterhaltung.

