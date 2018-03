KURIER: Regierung einigt sich auf Konjunkturpaket

Umfang von einigen hundert Millionen Euro

Wien (OTS) - Nach der Insolvenz des Baukonzerns Alpine will die Regierung mit einem Konjunkturpaket die Wirtschaft ankurbeln. Inhalt und Umfang wurden am Montag intensiv diskutiert, spätabends hieß es aus Verhandlungskreisen zum KURIER: "Wir haben uns geeinigt". Details wollen Kanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger am Dienstag beim Ministerrat präsentieren.

Dem Vernehmen nach will die Regierung einige hundert Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Konjunktur anzukurbeln. Neue Schulden werden dafür nicht gemacht. Außer Streit stand am Abend zumindest die Investition von 100 Millionen aus dem Wirtschaftsministerium: Um Schulbauten vorzuziehen sowie die thermische Sanierung anzukurbeln, will Minister Reinhold Mitterlehner auf Rücklagen seines Ressorts sowie der Bundesimmobiliengesellschaft zurückgreifen.

Rückfragen & Kontakt:

KURIER, Innenpolitik

Tel.: (01) 52 100/2649

innenpolitik @ kurier.at

www.kurier.at