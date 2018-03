Neues Volksblatt: "Interpretation" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 25. Juni 2013

Linz (OTS) - Ideologie hat ja im Alltag wenig zu suchen und auch bei den meisten Entscheidungen hilft Hausverstand wohl mehr als ideologische Scheuklappen - außer in der Bildungspolitik. Gerade die oft zitierten Experten drehen sich die Fakten zur Ideologie, jüngstes Beispiel: AK-Präsident Johann Kalliauer liest seine AK-Nachhilfestudie so, dass die Kinder die Ganztagsschule in der verschränkten Form brauchen und die Eltern sich diese genau in dieser Form wünschen.

Man könnte die Zahlen in der Studie aber auch anders interpretieren:

Zumindest 60 Prozent der Eltern sehen in dieser Schulform keinen Lösungsansatz und 75 Prozent der Kinder brauchen sie nicht. Für zweitere Interpretation spricht, dass es die Eltern eh in der Hand hätten, sich für diese Form zu entscheiden, doch zumindest in Oberösterreich wurde die Zahl der genehmigten Standorte bei weitem nicht ausgeschöpft. Und die Nachhilfe-Zahl könnte man wesentlich effizienter senken, wenn man das Fach Mathematik oder Leistungsbeurteilungen generell abschaffen würde - was wohl niemand ernsthaft verlangen würde. Durch eine Ganztagsschule verlegt man die Nachhilfe hingegen vom Nachmittag in den Abend.

Was bleibt ist eine Studie mehr, die als ideologisches Trittbrett fungieren muss. Gescheiter wäre es auch in der Bildung einzusehen, dass es eine generelle Formel oder Wundermittel, wo sich alle Probleme in Luft auflösen, nicht geben wird.

